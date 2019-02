Plot twist: VAR ‘transforma’ gol da Spal em pênalti para o outro lado, e Fiorentina goleia fora de casa

Partida válida pela 24ª rodada da Serie A Tim 2018-19, no Stadio Paolo Mazza, em Ferrara, Itália

Em partida com influência decisiva do VAR, a Fiorentina buscou a virada fora de casa e goleou a Spal por 4 a 1 neste domingo (17). A Viola chegou a tomar o 2 a 1 aos 29, mas teve o gol anulado por um pênalti na origem da jogada a favor do time de Florença. Petagna abriu o placar para os mandantes, mas Fernandes, Veretout, Simeone e Gerson confirmaram a vitória dos visitantes pela 24ª rodada da Serie A.

A primeira etapa teve um domínio da Fiorentina, com 58% de posse de bola, nove a quatro em finalizações, e cinco a dois em chutes certos. Logo aos quatro, em jogada muito rápida de transição, Biraghi conectou Chiesa, que fez o pivô para Veretout chegar batendo, porém o chute saiu fraco e Cionek afastou em cima da linha. Sete minutos depois, Gerson recebeu ótimo lançamento, ficou com espaço à direita da área e bateu cruzado, mas Viviano defendeu com o pé.

Apesar de algumas chegadas importantes, principalmente com Valoti e Fares, a Spal teve problemas para finalizar as jogadas e pouco assustava Lafont. Enquanto isso, a Fiorentina parecia perto de abrir o placar. Aos 25, Veretout bateu escanteio da direita e Milenkovic subiu para cabecear no canto, mas parou em Viviano. Aos 32, Biraghi recebeu na esquerda e cruzou forte na segunda trave para Muriel, que finalizou de forma acrobática e carimbou o travessão.

Três minutos depois após esse grande susto, a Spal aproveitou a ocasião que teve para sair na frente. Vitor Hugo saiu errado, Valoti avançou pela direita, cruzou para trás e Valdifiori chegou batendo para defesa de Lafont. No rebote, porém, o goleiro francês nada pode fazer para evitar o nono gol de Petagna na Serie A: 1 a 0.

Ainda antes do intervalo, a Fiorentina conseguiu finalmente o seu gol. Já aos 44, Biraghi tabelou com Gerson dentro da área, ajeitou para trás e Edimilson Fernandes enfiou o pé canhoto para empatar no Paolo Mazza.

A segunda etapa teve a Spal com muito mais posse de bola se comparado à primeira - 60% -, apesar da Fiorentina continuar tendo mais ocasiões. A Viola sempre foi o time mais perigoso, mas as chances diminuíram de frequência.

A primeira boa chance foi aos 22. No rebote do escanteio, Chiesa tocou para Muriel, que recebeu na esquerda da área e finalizou forte de canhota, acertando a rede pelo lado de fora. O jogo mudou totalmente de curso aos 28. Após boa subida pela esquerda, Fares ganhou de Laurini e cruzou na segunda trave para Valoti completar para o gol. O time e a torcida chegaram a comemorar, mas o VAR foi acionado e o árbitro Luca Pairetto viu um pênalti de Felipe em Chiesa na origem da jogada, anulado o tento spallini e anotando penalidade para a Fiorentina.

Cinco minutos após o gol que foi anulado, Veretout foi para a cobrança da penalidade e Viviano até acertou o canto, mas não evitou o 2 a 1 para a Viola. No minuto seguinte, Simeone puxou contra-ataque desde a defesa, avançou com campo aberto e bateu forte na saída do goleiro para aumentar o desgosto dos mandantes, e fazer 3 a 1.

Aproveitando o destempero da Spal, a Fiorentina transformou a vitória em goleada. Aos 42, Valoti perdeu a bola na intermediária, Gerson roubou e avançou livre, tocando na saída do goleiro para fechar o placar em 4 a 1. Após o apito final, o time da casa reclamou muito com o árbitro, mas o resultado já estava definido.

Com 35 pontos, a Fiorentina, que não perde fora de casa desde outubro, sobe para o oitavo lugar, a três pontos da zona de Europa League. A Spal, que só venceu um dos seus últimos 15 jogos, permanece em 15º, com 22.

As duas equipes voltam a campo no próximo domingo (24). A Spal viaja à Reggio-Emilia para enfrentar o Sassuolo, às 11h, enquanto a Fiorentina enfrenta no Artemio Franchi, em Florença, a Internazionale, às 16h30. Partidas no horário de Brasília.