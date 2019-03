Bayern massacra Wolfsburg e toma liderança do Dortmund na Bundesliga

Lutando ponto a ponto o Borussia Dortmund pelo topo da Bundesliga, o Bayern de Munique recebeu o Wolfsburg na Allianz Arena. Pela 25ª rodada, os bávaros não tiveram nenhum trabalho para massacrar os Lobos. Diante de sua torcida, o 6 a 0 fez com que os atuais campeões alemães tomassem a liderança dos aurinegros, que também venceram, mas só por 3 a 1.

O jogo

Soberano na partida, o Bayern ficou em cima do Wolfsburg, mas só abriu o placar aos 34 minutos. Thomas Müller cruzou para a pequena área e Gnabry, pressionado pela marcação, conseguiu finalizar e tirar do goleiro Casteels: 1 a 0. Pouco depois, os bávaros ampliaram a vantagem. James lançou na área para Gnabry, que tocou para Lewandowski balançar as redes aos 37 minutos: 2 a 0.

Na segunda etapa, o Bayern deslanchou e matou o jogo com estilo. Aos 52, Thiago Alcántara assistenciou James, que mandou rasteiro, no cantinho, ampliando o marcador: 3 a 0. Os visitantes não tinham nenhuma força. Estavam entregues. Visando um bom saldo de gol para tomar a liderança, o Bayern fez mais três: Müller, aos 76, Kimmich, aos 82, e Lewandowski, novamente ele, aos 84. Com isso, a sonora goleada rendeu o topo da Bundesliga aos bávaros.

Topo conquistado

Com a vitória maiúscula, o Bayern assumiu a ponta pelos critérios de desempate. Os aurinegros e os bávaros têm 57 pontos, mas os atuais campeões têm +35 gols de saldo, dois a mais que o ex-líder. Do outro lado, o Wolfsburg fica com 39 pontos, em sétimo, e perde a chance a de entrar na zona de classificação à Europa League.

O próximo compromisso do Bayern é pela Champions League, quarta (13), às 17h, na partida de volta das oitavas, contra o Liverpool (ida foi 0 a 0). Pelo Campeonato Alemão, os bávaros encaram o Mainz, em Munique, às 14h do domingo (17). Já os Lobos entram em campo no sábado (16), às 11h30, quando recebem o Fortuna Düsseldorf.