Borussia Dortmund vence Hertha e reassume liderança provisória da Bundesliga

O campeonato alemão tem um novo líder: o Borussia Dortmund. Pelo menos, até o resultado do duelo entre Bayern de Munique e Mainz 05, que acontece neste domingo (17), às 14h30. Com jogo movimentado e marcado por expulsões, os aurinegros venceram o Hertha Berlin por 3 a 2, no estádio Olímpico de Berlim, pela 26ª rodada da Bundesliga. Delaney, Zagadou e Marco Reus marcaram para os visitantes. Já Kalou marcou duas vezes para os donos da casa.

Hertha garante a primeira etapa

O primeiro tempo foi equilibrado, ambas as equipes foram para cima em busca de abrir o placar. Aos 4 minutos, Salomon Kalou aproveitou o rebote do goleiro Burki e mandou para as redes adversárias. Porém, o torcedor azul mal conseguiu comemorar.

Aos 14', o meia Thomas Delaney empatou após chute de fora da área e o desvio que salvou o trajeto da bola. Com os ânimos a flor da pele, os times atacavam e buscavam finalizações certeiras que pudessem virar o jogo. Aos 34', um pênalti foi marcado para os donos da casa após a bola bater na mão de Weigl. Kalou bateu e deixou o placar em 2 a 1.

De virada

Em busca da vitória, o Borussia foi para cima. O zagueiro Zagadou, de cabeça, colocou a bola para as redes do rival após Sancho cobrar o escanteio pela esquerda aos 47 e deixou tudo igual. A partida esquentou na metade, quando Torunarigha foi expulso após receber o segundo amarelo em falta dura em Pulisic.

Com um a mais, os aurinegros aproveitaram para pressionar e levar perigo na área adversária. Já no final de jogo, a bela jogada entre Sancho e Reus já na área deixou o placar em 3 a 2 para o Dortmund. Para deixar a situação mais dramática, o Hertha perdeu mais um jogador após Ibisevic ser expulso por reclamar de demora na reposição da bola do goleiro Burki e agredir o atleta. O árbitro utilizou a ajuda do VAR e decidiu expulsar diretamente o jogador. Sem chances, o Hertha não conseguiu empatar e entregou os três pontos ao Dortmund.

De olho no seguimento da rodada

O time amarelo agora possui 60 pontos e assume novamente a ponta da tabela, com três a mais que o více-líder Bayern de Munique. Já o Hertha, assume a 10ª colocação, com 35 pontos. Neste domingo (17), às 14h30, o Bayern de Munique, recebe o Mainz 05 na Baviera. Uma simples vitória recoloca os bávaros na liderança.

O próximo jogo do Dortmund será contra o Wolfsburg, no sábado (30), às 11h30, no Signal Iduna Park. Já o Hertha visita o RB Leipzig, também no sábado, às 14h30.