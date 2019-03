Com início arrasador, Manchester city vence Fulham e reassume ponta do Inglês provisoriamente

Pra quem sabe que a Barclays Premier league é um campeonato com emoção do começo ao fim, acompanhou o jogo entre Fulham e Manchester City que aconteceu na manhã deste sábado (30), no Craven Cottage. Como grande favorito pela campanha e pelo método Guardiola de jogar, o City era favorito e se manteve assim até o fim da partida. Tirando o lado dos gols.

Tanto técnicos como os narradores de televisão e rádio estavam ainda "molhando a garganta" para poder trabalhar e comentar sobre a partida quando aos cinco minutos da etapa inicial, Bernardo Silva abriu o placar. A zaga dos Cottagers deu vacilo na saída de bola. De Bruyne tocou para Agüero que viu o português livre e o serviu. O camisa 20 ajeitou de perna esquerda e bateu no canto do goleiro Sérgio Rico. 1 a 0.

Naquela altura, o City chegava ao seu gol de número 80 em 31 jogos, mantendo a escrita de melhor ataque da competição. Enquanto isso, o Fulham, dono da casa, tentava de qualquer jeito, não amargurar mais uma derrota, que viria a ser a oitava na competição. Depois do tento, os Cottagers tentaram de todo modo sair jogando pelas laterais e pelo meio-campo mas o time de Guardiola não dava brecha.

Por outro lado, a torcida dos donos casa faziam a festa com os toques de bola da defesa, com os gritos de olé. Era uma descontração da torcida por conta da atuação limitada do Fulham. Por incrível que pareça, a "conta fechou" com apenas mais um gol dos visitantes.

Aos 26 minutos do primeiro tempo, Bryan atrasa mal a bola e Bernardo Silva consegue interceptar. O português deu um passe rápido para Aguero que encheu o pé direito para marcar o segundo gol do Manchester City e fechar a conta da partida. 2 a 0. O argentino marcou seu 19º gol no Campeonato inglês.

Do outro lado, o time da casa não assustava muito o goleiro Ederson, que só apareceu na partida para ostentar o curioso e nada simples, uniforme dos citizens, feita pelo seu material esportivo, que fez a camisa em homenagem aos anos em que trabalharam juntos, já que a união será desfeita na próxima temporada.

No mais, não tivemos surpresas para ambos lados. O Fulham tentava alcançar o gol na bola aérea mas sem sucesso. Do outro lado, os citizens administravam a partida, com toques de bola, e tentavam algumas chances mas sem êxito, dando ponto final na partida.

Na semana que vem, City vai à campo na quarta-feira(03) às 15h45, horário de Brasília. O time recebe o Cardiff, dentro de casa, pela 33ª rodada do Campeonato Inglês. Enquanto isso, o Fulham visita o Watford na terça-feira (02).