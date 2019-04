Gabriel Jesus marca no início, Manchester City bate Brighton e vai à final da FA Cup

O Manchester City derrotou o Brighton por 1 a 0 pela semifinal da Copa da Inglaterra. O jogo ocorreu em Wembley e o brasileiro Gabriel Jesus fez o gol da vitória logo no início do jogo. A FA Cup é disputada em partida única.

Quando a bola rolou, não demorou muito para sair o gol do City. Em jogada trabalhada, De Bruyne cruzou para a área e Gabriel Jesus marcou de peixinho, abrindo o placar.

A partida dos cityzens não foi uma das melhores. Mesmo assim, não levou muitos sustos do Brighton. A melhor jogada no primeiro tempo saiu dos pés de Knockaert, que saiu no contra-ataque, e mesmo marcado por Mendy, conseguiu a finalização, mas passou por cima do gol de Ederson.

No segundo tempo, o Brighton tentou impor uma pressão para cima do City com uma sequência de escanteios. Num deles, o zagueiro Duffy desviou de cabeça na direção do chão, a bola iria entrar se não fosse Laporte afastando em cima da linha.

A pressão não se manteve e o City tentou matar o jogo no restante da partida. Aos 18, Sterling recebeu boa bola, ajeitou e bateu colocado. O goleiro Rhyan espalmou. Com 41 minutos, Danilo arriscou de fora da área e a bola raspou na trave. Nos minutos finais, o Brighton ainda tentou sair no desespero, mas o jogo terminou assim, 1 a 0 para o City, classificado para a final.

O City aguarda o vencedor da partida entre Watford e Wolverhampton, que ocorrerá no domingo (07), no mesmo estádio. Os cityzens voltam à campo na terça-feira (09) quando encaram o Tottenham em seu estádio recém inaugurado, pela Liga dos Campeões.

O Brighton só joga no próximo sábado (13), quando recebe o Bournemouth pela Premier League.