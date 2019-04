Milan perde para Torino e se complica por uma vaga na Champions League

Apenas três pontos separam os dois times na tabela. Torino e Milan se enfrentaram hoje no Estádio Olímpico de Turim, pela 34ª rodada da Serie A. A partida terminou em 2 a 0, para os anfitriões. A equipe de Gennaro Gattuso que buscava classificação para a Liga dos Campeões, vê o objetivo cada vez mais distante.

Nem lá nem cá

Sem grandes oportunidades. Com os rossoneri jogando com três jogadores reservas, sem Piatek no primeiro tempo, três cartões amarelos em menos de dez minutos. O Milan não criou chances à ponto da defesa do Torino ficar preocupada, no entanto os anfitriões trabalharam bem no meio de campo e não abriram chances para ataque dos visitantes. A partida foi para o intervalo no 0 a 0.

Pênalti, expulsão e vitória

Dez minutos de segundo tempo, o árbitro marca pênalti. Kessie empurrou Izzo dentro da àrea e o árbitro apitou. Os toros abriram o placar com pênalti cobrado por Belotti. Piatek entrou em campo no lugar de Paquetá, que até então foi o melhor em campo. O que não aconteceu, e aos 25' Berenguer com uma jogada brilhante faz 2 a 0, Torino. Nos últimos dez minutos, o árbitro perdeu a paciência com Romagnoli, que durante toda a partida teve um comportamento duvidoso, mostrou cartão vermelho e expulsou o camisa 13. Com um a menos, o time vermelho e preto não criou chances e o placar final foi 2 a 0. Gattuso e sua equipe não gostariam de lembrar o que aconteceu em Turim nesta tarde.

E agora?

Com 56 pontos, e à quatro partidas do fim da Serie A, o Milan enfrenta o Bologna na próxima rodada, enquanto o Torino empatado com 56 pontos pega a campeã de 2019, Juventus, no Derby da Itália.