Uruguai dá show e goleia Equador na abertura do Grupo C da Copa América

Noite azul em Belo Horizonte. O Uruguai goleou o Equador por 4 a 0 na estréia do grupo C da Copa América, no Mineirão, com gols de Lodeiro, Cavani, Suárez e Mina (contra). A celeste não fazia quatro gols em um jogo da competição sul-americana desde 2007.

Golaços de Lodeiro e Cavani

Quem estava no Mineirão na noite deste 16 de junho de 2019, jamais apagará em sua memória a atuação uruguaia no gramado mineiro. Em um primeiro tempo avassalador, a seleção abriu o placar aos cinco minutos, quando Lodeiro recebeu na área, acariciou a bola no peito e mandou para o gol.

Os equatorianos chegaram a ameaçar, com Enner Valencia, mas quem brilhou foi a forte estrela de Edinson Cavani. Aos 32', Lodeiro aparou de cabeça para o zagueiro Godín, que também de cabeça, lançou para um belo voleio do atacante, grifando um belíssimo gol na partida.

Ainda deu tempo para Luisito Suárez marcar o terceiro, aos 43', após ficar cara a cara com o goleiro Domínguez na segunda trave. O Uruguai alçou a vitória na primeira parte.

O segundo tempo foi morno. Suárez novamente foi para o embate contra o goleiro equatoriano, que levou a melhor em um lance de encontro ao atacante do Barcelona, aos 24'.

O placar da vitória foi fechado com uma "contribuição" do zagueiro Mina, que traiu o próprio patrimônio, dando o quarto gol para o Uruguai e encerrando a goleada celeste.

Próxima rodada

O Uruguai viaja até Porto Alegre, onde encara a seleção do Japão na Arena do Grêmio, na próxima quinta-feira (20), às 20h. Já o Equador enfrenta o Chile no dia seguinte, na Arena Fonte Nova, também às 20h.