Em busca da primeira vitória na Copa América, Bolívia e Peru duelam no Maracanã

Bolívia e Peru se enfrentam nesta terça-feira (18), no Maracanã, às 18h30. O confronto é válido pela segunda rodada do Grupo A da Copa América. Os peruanos estão em segundo no grupo, com um ponto, e os tricolores ocupam a lanterna, sem nenhum ponto conquistado.

No histórico do confronto entre as equipes pela Copa América, o Peru venceu oito vezes. A Bolívia venceu apenas três. Além disso, foram quatro empates. No último jogo, em 25 de junho de 2015, o Peru venceu por 3 a 1. Paolo Guerrero marcou os três gols da vitória e Marcelo Moreno descontou para os bolivianos.

Bolívia mais ofensiva

A equipe estreou na competição com derrota por 3 a 0 para o Brasil. Com isso, precisa da vitória para ter chances de classificação para a próxima fase.

🇧🇴 Práctica exigente en Río de Janeiro. En una mañana soleada (29 grados) la selección trabajó buscando el arco contrario pero sin descuidar la marca. #CreemosBolivia#FBFTrabajando#TodoConTransparencia pic.twitter.com/RcmtqyCEtl — Federación Boliviana de Fútbol (@FBF_BO) June 17, 2019

O treinador boliviano Eduardo Villegas deve apresentar algumas mudanças em relação à partida anterior. Ele deverá trocar um meio-campista incluindo mais um atacante para fazer companhia a Marcelo Moreno.

Há também possibilidade de mudança na lateral-direita, mas, nesse caso, não apenas por problemas táticos. Diego Benjarano teve sua atuação contra o Brasil considerada fraca. Por isso pode perder o posto para Saul Torres.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA BOLÍVIA: Lampe; Saúl Torres (Bejarano), Haquín, Jusino, M. Bejarano; Justiniano, Saucedo, Raúl Castro, Chumacero; Leo Vaca (Saavedra) e Marcelo Moreno.

Peru mantém escalação da estreia

A equipe teve dois gols anulados na partida de estreia, contra a Venezuela, e o resultado foi o empate em 0 a 0. Diante disso, também precisa vencer se quiser encaminhar a classificação.

Nuestra @SeleccionPeru 🇵🇪 entrena en el Estadio Nilton Santos del @Botafogo con miras a su duelo frente a Bolivia por la @CopaAmerica. ⚽#ArribaPerú 💪 pic.twitter.com/kBiDNm132t — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) June 17, 2019

O meio-campista Cueva levou uma pancada na nuca na partida contra a Venezuela e passará por nova avaliação médica, mas deve ficar à disposição do técnico Ricardo Gareca para a partida.

Caso seja vetado, Edison Flores, que entrou em seu lugar, é o maior candidato a ser relacionado entre os titulares. Outras opções seriam ainda mais ofensivas, no caso, Andy Polo e André Carrillo.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO PERU: Gallese; Advíncula, Zambrano, Abram e Trauco; Tapia, Gonzáles, Yotún, Cueva e Farfán; Paolo Guerrero.

Arbitragem

O árbitro da partida será o equatoriano Roddy Zambrano. Ele será auxiliado pelos compatriotas Christian Lezcano e Byron Romero. Já o responsável pelo árbitro de vídeo será Esteban Ostojich, do Uruguai.