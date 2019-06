Após três anos no Bayern de Munique, Hummels retorna ao Borussia Dortmund 

Após três anos defendendo as cores do Bayern de Munique, o zagueiro Mats Hummels retorna para o Borussia Dortmund. O clube anunciou nesta quarta-feira (19) a volta do jogador alemão de 30 anos, campeão mundial em 2014, para representar o aurinegro na próxima temporada.

Ambas as partes decidiram não revelar o valor da transição, mas segundo o site Kicker, o acordo é de 38 milhões de euros e inclui bônus de pagamentos adicionais por participações ou sucessos. Ele ainda realizará exames médicos e estará disponível para jogar antes mesmo da nova temporada começar.

Os dois clubes foram os únicos na carreira do jogador, que começou em 2003, ainda nas categorias de base dos bávaros, evoluindo para o time profissional. Em 2008 transferiu-se para os amarelos, onde permaneceu até 2016 com 25 gols em 306 aparições. No mesmo ano, retornou para o Bayern de Munique, onde teve 118 jogos e oito gols, segundo o site Transfermarkt, além de conquistar títulos do Campeonato Alemão e Copa da Alemanha. Agora, mais uma vez, ele está de volta para o futebol dos amarelos. Hummels também tem passagem pela Seleção e estava no time campeão do Mundial em 2014, no Brasil.

O time bávaro soltou uma nota ainda pela manhã no site oficial informando torcedores sobre o negócio.

"Mats Hummels está definido para retornar ao Borussia Dortmund. Bayern e BVB concordaram com um acordo para a transferência do zagueiro central por uma quantia não revelada na quarta-feira. O jogador de 30 anos jogou anteriormente pelo Dortmund entre 2008 e 2016. A mudança está sujeita à conclusão de um médico por Hummels.".

Esta é a quarta contratação da equipe para a próxima temporada. Reforçar a equipe e trazer bons atletas é a intenção do clube, já que terão pela frente a Bundesliga, Champions League e a DFB Pokal.

Já foram anunciados Julian Brandt, ex-Bayer Leverkusen, Thorgan Hazard, do Borussia Mönchengladbach e Nico Schulz, do Hoffenheim. Também retornam para o grupo por fim de empréstimo Dzenis Burnic, Alexander Isak, Kagawa, Felix Passlack, Sebastian Rode e Andre Schürrle.