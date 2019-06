Após dois gols anulados pelo VAR, Chile bate Colômbia nos pênaltis e está na semifinal

O Chile está na semifinal da Copa América. Nos pênaltis, a La Roja eliminou a Colômbia, na noite desta sexta-feira (28), na Arena Corinthians, em São Paulo, e aguarda o vencedor de Uruguai e Peru para conhecer o adversário da próxima fase da competição. Alexis Sánchez converteu a cobrança que deu a classificação aos chilenos.

Enquanto a Seleção Colombiana volta para casa, o desafio do Chile será na próxima quarta-feira (3), às 21h30, na Arena do Grêmio. A La Roja lutará por uma vaga na decisão do torneio pela terceira vez consecutiva.

Atraso

Marcada para ter início às 20h, a partida entre Colômbia e Chile começou com vinte minutos de atraso. O empecilho ocorreu devido à dificuldade no trajeto da delegação chilena até a Arena Corinthians. A La Roja chegou ao estádio cerca de meia após o previsto pela logística.

Somente às 19h47 o Chile entrou no gramado da Arena para aquecimento pré-jogo. O ônibus da delegação chilena ficou preso no trânsito paulistano já que saíram da zona sul sentido à zona leste (local do jogo).



⚠️ Partida começa às 20h20. 🇨🇴🇨🇱 #CopaAméricaNaVAVEL pic.twitter.com/uThygzlBbH — Repórter Leonardo José #CopaAmerica (@ReporterLeoJose) June 28, 2019

"InterVARção"

Quando a bola rolou, a Colômbia tentou exercer uma pressão inicial. Na melhor chance, Falcão García ajeitou de cabeça para Roger Martínez finalizar, mas Maripán apareceu e travou o chute do atacante. A resposta do Chile veio à altura. Fuenzalida cruzou da direita, Aránguiz testou firme e Ospina realizou uma linda defesa.

Apresentando um volume de jogo maior, a equipe chilena conseguiu marcar. Beausejour cruzou rasteiro, Ospina se atrapalhou com Davison Sánchez, e Aránguiz empurrou para as redes. No entanto, após a revisão do lance, o árbitro de vídeo identificou impedimento no início da jogada e anulou o gol.

Na reta final da etapa inicial, a La Roja seguiu em cima da Colômbia. Alexis Sánchez recebeu de Isla na esquerda, trouxe para o meio e tocou para Vidal bater de primeira, mas o chute do volante passou à esquerda da meta colombiana.

Colômbia x Chile fazem jogo pegado até aqui. O único grande susto surgiu de ataque chileno, quando Ospina defendeu cabeçada de Aránguiz. No mais, equipes buscam o gol, sem covardia de apenas se defender. 🇨🇴🇨🇱 #CopaAméricaNaVAVEL pic.twitter.com/DEOCfs4wh6 — Repórter Leonardo José #CopaAmerica (@ReporterLeoJose) June 29, 2019

"NoVARmente"

A segunda etapa começou agitadíssima. James Rodríguez, em cobrança de falta, mandou na rede pelo lado de fora. Em seguida, Falcão García acionou Cuadrado, que bateu forte, mas a bola foi para fora. A resposta chilena veio com Vargas numa finalização na entrada da área para a defesa de Ospina.

O árbitro de vídeo entrou em ação novamente para anular outro gol chileno. Alexis Sánchez tocou para o meio da área, a bola desviou no braço de Maripán e Vidal colocou no fundo das redes. Após a revisão, o lance foi anulado e a partida seguiu empatada.

Público e renda de Colômbia x Chile na Arena Corinthians:



👤 Pagantes: 41.692

👥 Cortesias: 2.370

🏟️ Total de público: 44.062

💸 Renda: R$ 8.971.600,00 — Repórter Leonardo José #CopaAmerica (@ReporterLeoJose) June 29, 2019

Antes do apito final, o Chile quase voltou a marcar. Vargas tentou encobrir Ospina, após ganhar a disputa de bola com Davinson Sánchez, mas o goleiro colombiano se recuperou e fez a defesa para levar a decisão da vaga para as penalidades.

Pênaltis

James Rodríguez, Cardona, Cuadrado e Mina marcaram para a Colômbia, enquanto Vidal, Vargas, Pulgar e Aránguiz deixaram tudo igual. Na última série, Tesillo acertou a trave e Alexis Sánchez converteu a cobrança que colocou o Chile na semifinal da Copa América.