Argélia derrota Senegal na decisão e é campeã da Copa Africana de Nações

Temos o campeão da Copa Africana de Nações: é a Argélia! Depois de conseguir segurar Senegal, o país do norte da África se sagrou vencedor da competição pela segunda vez na história. Dessa forma, os argelinos mantém o 100% nas decisões que participou do campeonato — a outra vez foi em 1990, quando venceu a Nigéria por 1 a 0, mesmo placar desta sexta-feira (19) no Cairo, capital do Egito, país sede.

A final entre Senegal e Argélia contou 25 jogadores nascidos na França. Desses, 15 são naturalizados argelinos e os outros 10 senegaleses. E ambos os técnicos não escapam, pois também estão inclusos nessa conta. Contudo, foram os franceses do lado argelino que conseguiram levar sua seleção ao título africano.

Ídolo camaronês, Samuel Eto'o foi quem colocou a taça da CAN no púlpito antes do jogo (Foto: Reprodução / CAF)

Gol cedo ajudou na postura argelina

Como era de se esperar, toda a final da Copa foi dominada por Senegal. Mas foi a Argélia quem deu o cartão de visita, abrindo o placar logo aos dois minutos de jogo com Baghdad Bounedjah. O centroavante recebeu de Bennacer e mandou uma pancada para o gol, sem chances de defesa do goleiro Gomis.

Momento da batida certeira de Bounedjah (Foto: Reprodução / CAF)

Na frente do marcador, a seleção argelina praticamente abdicou de atacar — mesmo muito cedo — e começou a priorizar a defesa. O único chute argelino foi o gol no começo, depois disso o país do norte africano não conseguiu chegar nem perto da meta senegalesa. Além dos 62% da posse de bola para Senegal, a seleção de Sané conseguiu finalizar cinco vezes, mas apenas uma foi ao gol.

Senegal tentava bastante de fora da área, de onde chutou em quatro oportunidades. O ferrolho da Argélia era eficiente e barrava qualquer tentativa de infiltração dos adversários.

Senegal seguiu nas ofensivas

Após o intervalo, o cenário se intensificou ainda mais, pois o treinador da Argélia, Djamel Belmadi, recuou ainda mais sua equipe, que nem sequer finalizou no segundo tempo.

Dono de sete chutes só na etapa final, Senegal era a "água mole" que batia na "pedra dura" argelina. Mas faltou pontaria para o time de Sané, atacante do Liverpool. Ele buscava as jogadas e abria o jogo, porém não conseguia movimentar o placar.

O árbitro ainda chegou a marcar um pênalti para os tricolores, mas o VAR o fez mudar de opinião.

Mesmo liderando todas as estatísticas ofensiva, Senegal pecou demais no último passe e só duas grandes chances foram criadas. Assim, todas as 32 faltas feitas pelos Les Fennecs minaram o jogo dos Teranga Lions, que saíram derrotados na segunda final da história da Copa Africana — a primeira foi em 2002, quando perderam para Camarões por 3 a 2 nos pênaltis após empatarem em 0 a 0.

Caminho à glória

Tendo o sistema defensivo como principal característica, a Argélia venceu novamente Senegal por 1 a 0, mesmo placar que o da fase de grupos desta mesma edição. Falando em fase inicial, os argelinos terminaram na primeira posição do Grupo C, com três vitórias em três jogos. Em seguida, nas oitavas, a Argélia eliminou Guiné por 3 a 0.

Feghouli namorando a taça (Foto: Reprodução / CAF)

Nas quartas, o caminho foi mais duro e o empate em 1 a 1 com Costa do Marfim levou a vaga para os pênaltis, onde os futuros campeões avançaram por 4 a 3. Contra a Nigéria, na semifinal, a vitória por 2 a 1 colocou os Les Fennecs de volta à final após 29 anos.

Por outro lado, Senegal eliminou Uganda nas oitavas, Benin nas quartas e Tunísia nas semis, todos os triunfos no mata-mata foram por 1 a 0.

Agora, a festa dos Fennecs está garantida no desembarque da seleção na capital Argel!