De virada, Holanda vence Alemanha em Hamburgo pelas Eliminatórias da Euro 2020

Em jogo válido pelas Eliminatórias da Euro 2020, pelo Grupo C, Alemanha e Holanda se enfrentaram neste sexta-feira (06), em Hamburgo. De virada, o time holandês conseguiu a vitória por 4 a 2 e segue vivo na disputa. A partida contou com pênalti polêmico do lado dos alemães que dividiu opiniões, já que não existe a possibilidade da consulta do VAR e gol contra. Os gols foram de Gnabry e Toni Kroos, e De Jong, Tah (contra), Donyell Malen e Wijnaldum.

Primeiro tempo morno

A etapa começou equilibrada com ambas as equipes levando perigo. A Holanda chegou com perigo aos oito minutos com Depay tentando abrir o placar, parando em Neuer. Em seguida, aos nove, veio o primeiro gol da partida. Em contra-ataque, Klostermann encontrou espaço na área e chutou em cima do goleiro holandês Cillessen até o promissor Gnabry aproveitar o rebote e marcar o primeiro da casa. A Alemanha se animou e garantiu as melhores chances até o final da etapa, segurando na defesa os lances da laranja mecânica.

Segundo tempo e a virada laranja

A volta dos vestiários foi diferente para os visitantes do jogo. A equipe laranja mostrou uma postura diferente. Frenkie de Jong recebeu de Babel logo no começo da etapa e empatou ao ficar cara a cara com o experiente Neuer.

A Alemanha já não era o mesmo time do início, apresentava dificuldades e falhas na parte defensiva. Em uma infelicidade, o zagueiro Tah marcou contra a própria nação e virou para a Holanda em 2 a 1. Mesmo atrás do placar, os alemães foram atrás da vitória. Na metade do jogo, o árbitro assinalou pênalti para a Alemanha após De Ligt tocar na bola com a mão. Toni Kroos acertou o lado e deixou tudo igual na soma.

Partindo para o fim do jogo, a Holanda precisava dos pontos. Com pressão total, garantiu dois gols com Malen e Wijnaldum, deixando 4 a 2.

Situação da chave

No Grupo C, a Irlanda do Norte é a líder, com doze pontos, seguido da Alemanha, com nove. A Holanda vem em terceiro, com seis, Belarus com três e a Estônia zerada.

Na sexta rodada a Alemanha enfrenta a Irlanda do Norte na segunda (09), em Windsor Park. Já a Holanda tem a Estônia pela frente no mesmo dia, no Le Coq Arena.