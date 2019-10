Real Madrid leva susto, mas garante vitória sobre Granada no Bernabéu

Na manhã deste sábado (05) o Real Madrid enfrentou o Granada em uma partida válida pelo Campeonato Espanhol no estádio Santiago Bernabéu.

Sabendo que esse confronto seria muito importante pela disputa de pontos já que o líder e o vice líder da competição estavam frente a frente, a equipe liderada pelo técnico Zidane levou um susto no final, mas acabou levando a melhor vencendo o confronto por 4 a 2.

Com a bola rolando, praticamente no primeiro o lance de jogo, Bale acha um espaço pela direita e manda uma linda bola para o companheiro Benzema que abre o placar com apenas dois minutos de jogo. Com a vantagem insaturada logo nos primeiros minutos de jogo, os merengues conseguiram administrar o placar mas eles não pararam de atacar.

Nos minutos restantes, a equipe do Real se mantinha jogando para frente o tempo todo. Acionando todos os seus setores dentro de campo, o time se manteve bastante ofensivos durante os 47 minutos do primeiro tempo.

Foi então que nos acréscimos da etapa inicial, o Hazard pode balançar as redes e marcar seu primeiro gol com a camisa de seu novo clube. Com a jogada iniciada por Valverde, que tentou uma jogada mas acabou sendo travado pela defesa mas ficou atento e pegou o rebote.

Então encontrou seu companheiro livre e deu a oportunidade do camisa 7 que entrou na área com facilidade e meteu a bola em cima do goleiro Rui Silva.

Com o gol do meia, a vantagem foi amplia da no Santiago Bernabéu deixando os donos da casa com uma boa vantagem de 2 a 0 ainda na etapa inicial.

Surpreendendo a todos por estarem brigando pelas primeiras posições, o Granada sentiu que estava sendo dominado pelas jogadas do Real e tomou medidas para que pudessem jogar de igual para igual no segundo tempo.

Mas os merengues, que não desistiram fácil ainda mais jogando diante de sua torcida consegui controlar as investidas de seu adversário e ampliou aos 16 minutos da segunda etapa com um belo gol de Modric.

Mais uma vez em uma jogada envolvendo Valverde e Hazard, dessa vez o belga da uma bela assistência para que o croata pudesse finalizar de uma forma indefensável, no ângulo, para o goleiro do Granada.

Mas o time visitante mostrando que é valente, não desistiu da partida e um pênalti foi marcado a seu favor. Em uma jogada iniciada por um erro da defesa do Real, Areola e Varane se complicaram ao tentar tirar a bola dentro da área e o goleiro acaba chutando o pé de Carlos Fernández. E cobrando no canto direito do gol, a bola foi mais rápida e o goleiro do Real não consegui chegar a tempo.

Com o gol dando uma animada no time do Granada, o jogo começou a ficar muito competitivo e disputado para as duas equipes que estavam criando muitas oportunidades de gol.

Mas aos 32 da segunda etapa, os visitantes conseguiram arrancar uma falta feita por Sérgio Ramos perto da grande área. Um escanteio foi criado fazendo com que o Domingos Duarte colocasse o seu time no jogo novamente.

Após o desvio do companheiro Victor Diaz, o zagueiro apareceu sem defesa dentro da pequena área e pode ampliar o placar.

Mas nos acréscimos, praticamente na última jogada do jogo, em uma bola mal dominada pelo time do Granada, os merengues recuperam a bola e em um contra ataque mortal, James Rodriguez mata o jogo fazendo mais um gol no Santiago Bernabéu.

Com esse resultado o Real alcança uma boa marca de rodadas sem perder e se garante ainda mais na liderança da La Liga. O Granada ainda continua na segunda colocação e com o jogo de hoje, provou que tem pretensões de continuar brigando pela ponta da competição.

O líder do campeonato entra em campo novamente no próximo sábado (19), fora de casa contra o RCD Mallorca. Já o vice líder joga diante de sua torcida conta o Osasuna na sexta (18).