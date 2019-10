Hugo Lloris desfalca Tottenham até 2020

Temporada com início complicado para o Tottenham Hotspur. O goleiro Hugo Lloris foi descartado até 2020 com uma lesão no cotovelo. Na derrota por 3 a 0 contra o Brighton pela Premier League, o francês deslocou o cotovelo após sofrer um gol.

Anunciado no site oficial do clube sobre o afastamento do goleiro, foi confirmada a lesão, entretanto que sem necessidade de cirurgia. "Sofreu danos nos ligamentos e não deve retornar aos treinos antes do final de 2019", segundo o site.

Pela Premier League, Lloris perderá jogos importantes, contra o Liverpool no próximo dia 27. E contra Manchester United e Chelsea em Dezembro. O mesmo acontece com a UEFA Champions League, com o restante dos jogos no Grupo B, incluindo o retorno contra o Bayern de Munique no Allianz Arena na quarta-feira, 11 de dezembro.

Duas grandes derrotas em menos de uma semana (contra o Brighton e contra o Bayern por 7 a 2) são parte de uma corrida em que Lloris e equipe vem enfrentando, mas o jogador de 32 anos continua sendo um dos melhores em sua posição pela primeira divisão inglesa.

A Seleção Francesa também ficará sem o seu número 1 nas eliminatórias cruciais para a Euro 2020 contra a Islândia, Turquia, Moldávia e Albânia.