No Grupo D, Juventus se classifica e Bayer Leverkusen embola briga por segunda vaga

O Grupo D da Champions League teve seus dois jogos na tarde dessa quarta-feira. No primeiro jogo da rodada, a Juventus bateu o Lokomotiv Moscou na Rússia pelo placar de 2 a 1. Os gols feitos por Ramsey e Douglas Costa fizeram os italianos conquistarem dez pontos em quatro jogos e a vaga na próxima fase da competição. Na sequência, o Bayer Leverkusen conquistous seus primeiros pontos na vitória de 2 a 1 contra o Atlético de Madrid. Partey marcou contra e Volland ampliou o placar para os alemães. Morata diminuiu, mas não deu tempo para arrancar o empate.

Lokomotiv Moscou 1 x 2 Juventus

A rede balançou nos primeiros minutos da partida. Após a batida de falta de Cristiano Ronaldo, aos 3', Guilherme caiu para fazer a defesa, mas deixa a bola passar entre suas pernas. Quando a bola ia cruzando a linha, Ramsey ainda chegou para completar.

Foto: Reprodução / Champions League

Porém, aos 11' , Krychowiak faz o cruzamento no alto para Miranchuk, que testa, e a bola bate na trave. O próprio meia vai para o rebote e emenda para o fundo das redes!

Já no final do segundo tempo, Douglas Costa salvou a Velha Senhora arrancando pela esquerda, passando por três marcadores e tabelando com Higuaín. Ele entra na área, passa entre mais dois defensores e bate rasteiro, na saída de Guilherme.

Bayern Leverkusen 2 x 1 Atlético de Madrid

Precisando da vitória e jogando em casa, o Bayer Leverkusen propôs o jogo e ficou mais com a bola na partida. Porém, o primeiro gol da partida foi contra. O volante Thomas Partey foi cortar bola na área e cabeceou contra o próprio patrimônio, sem chances para o goleiro.

Foto: Reprodução / Bayer Leverkusen

O segundo gol saiu aos 10' do segundo tempo, com o chute forte de Volland. No final do jogo, Amiri foi expulso. Com um a mais, o Atlético diminuiu nos acréscimos com Morata, mas não foi o suficiente para evitar a derrota.

Grupo embolado

A vitória do Leverkusen embolou ainda mais o grupo. Apesar do Atlético ter uma pequena vantagem, com sete pontos, o Lokomotiv Moscou e o Bayer aparecem empatados em pontos e saldo de gols. Os espanhóis precisam ganhar o próximo jogo ou torcer para um empate entre alemães e russos para se classificar direto.