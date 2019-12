Augsburg quebra tabu e vence Hoffenheim fora de casa pela Bundesliga

Na abertura da 15ª rodada da Bundesliga, o Hoffenheim jogou em casa contra o Augsburg para tentar colar no G-6 da competição. Em contraponto, os visitantes tinham como meta abrir vantagem do Z-3 e não se desgarrar da primeira parte da tabela. E quem venceu foi o Time da Árvore, quebrando o tabu de nunca ter derrotado os Hoffes fora de casa no Campeonato Alemão, com direito a gol de brasileiro.

Philipp Max (duas vezes), Fredrik Jensen e o canarinho Iago deram alegria à torcida visitante. Já Robert Skov e Jürgen Locadia ainda tentaram reconduzir os mandantes à vantagem no placar, mas não barraram o triunfo do Augsburg.

Equipe vibrando com a vitória (Foto: Reprodução / FC Augsburg)

Imposição, mas empate até o intervalo

Tudo começou com o gol de Philipp Max logo aos 11 minutos. Não deu tempo nem de comemorar, pois aos 14', Skov igualou o marcador. O jogo estava pegado e com o Hoffenheim dominando as ações em busca do gol.

Ao todo, foram seis finalizações (duas à meta) contra apenas três (uma à meta) por parte do AUG. Era um mandante pressionando o visitante capaz de atacar bem contragolpes.

Augsburg, sinônimo de eficiência

Na segunda etapa, os Hoffes foram ainda mais estéricos para cima, ao ataque. Porém, não contavam com a eficiência mortal do time de Augsburg.

Aos 51' e 56', Philipp Max e Jensen, respectivamente, puseram a Árvore à frente do marcador, deixando tudo em 1 a 3.

O segundo de Max, de pênalti (Foto: Reprodução / Bundesliga)

Com a vantagem, os Hoffes não tinham espaço para entrar na área adversária. Mas aos 80', Locadia reacendeu as esperanças ao diminuir o placar para 2 a 3. Cinco minutos após, o balde de água fria. Em contra-ataque, Nierderlechner deixou o brasileiro Iago na cara do gol para passar a régua em 2 a 4.

Como ficam na tabela?

Com o placar favorável, o Augsburg agora tem 20 pontos e abre oito para o Fortuna (16º), que tem 12. Agora, o Hoffenheim tem apenas um ponto acima do próprio Augsburg: 21.

Na próxima rodada, os Hoffes visitam o Union Berlin, às 16h30 da terça-feira (17). Simultaneamente, o Time da Árvore joga em casa contra o Fortuna.