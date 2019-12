Monterrey vence Al Sadd e agora pega o Liverpool na semifinal do Mundial

Está definido o adversário do Liverpool na semifinal do Mundial de Clubes: o Monterrey, do México. Neste sábado (14), os latinos campeões da CONCACAF Champions League encararam o Al Sadd, do próprio Catar, e venceram por 3 a 2 em Doha. Agora o próximo passo do time mexicano é o clube inglês, às 14h30 da quarta-feira (18).

Ao contrário do que muitas pessoas imaginavam, o Monterrey, treinado pelo argentino Antonio Mohamed, abriu o caminho da vitória com dois gols logo no primeiro tempo. Leonel Vangioni aos 23' e Funes Mori aos 46', puseram os Rayados à frente do placar. Mas depois se complicou.

No segundo tempo, o atacante Bounedjah diminuiu aos 66' e reacendeu as esperanças do time da casa. 11 minutos depois, Carlos Rodríguez jogou um balde de água fria nos cataris ao fazer o 3 a 1. Quando tudo parecia encerrado, Abdelkarim Hassan diminuiu para o Al Sadd aos 89'. Assim, os mexicanos conseguiram segurar o ímpeto ofensivo do time treinado pela lenda do Barcelona Xavi Hernández e carimbaram vaga na semifinal.

Foto: Reprodução / FIFA

Monterrey e Liverpool têm encontro marcado às 14h30 da próxima quarta-feira (18), em Doha, no Catar. Quem vencer encara o qualificado do jogo entre Flamengo e Al-Hilal, que medem forças um dia antes, no mesmo horário. E você acompanha tudo sobre o Mundial de Clubes aqui, na VAVEL Brasil!