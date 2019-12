Schalke 04 empata com Freiburg e termina primeiro turno fora do G-4 da Bundesliga

Schalke 04 e Freiburg empataram em 2 a 2 neste sábado (21) pela 17ª rodada da Bundesliga, a última do ano, jogando na Veltins Arena. Com gol de Serdar, os anfitriões saíram na frente do placar. Porém, no segundo tempo, os visitantes mudaram o resultado com Petersen e Grifo, ambos de pênalti. Ao fim da partida, o jovem Kutucu deixou tudo igual novamente.

Vantagem dos azuis

Houve uma bela homenagem na Veltins Arena ao torcedor que faleceu durante a semana, Drüse, à caminho do estádio do Wolfsburg para assistir a partida. Silêncio total por parte dos jogadores, torcida, árbitros e parte técnica. Mesmo com a vantagem de jogar em casa, os azuis não tiveram tanta sorte. Nils Petersen teve a primeira oportunidade do Freiburg, mas pecou na finalização. Em seguida, Serdar apareceu e com chute de longa distância, levou perigo ao goleiro rival Mark Flekken. O primeiro gol saiu apenas aos 27 minutos, com Serdar em bela jogada entre Kabak e Raman. O jovem aproveitou e mandou para as redes, sem defesa para Flekken.

Até o final da primeira etapa, o time de mineradores seguia melhor, com Serdar e Raman criando chances de ampliar o resultado. Um possível pênalti para os anfitriões assustou os torcedores visitantes, mas mesmo com a intervenção do VAR, foi negado. O goleiro Schubert apareceu bem, negando chutes dos visitantes ao gol.

Tudo igual no placar

Os azuis reais voltaram bem do intervalo, levando perigo com Juan Miranda. Porém, Kabak acabou cometendo grave infração em cima de Lucas Höler na área, levando os fãs do Freiburg à loucura. De início, o árbitro mandou seguir o lance, porém, ao rever as imagens no VAR, assinalou a penalidade em favor dos vermelhos. Em cobrança, Petersen marcou e empatou o jogo.

O Schalke se assustou, e não conseguiu segurar o jogo e manter o mesmo ritmo de antes. Não demorou para a virada acontecer. Desta vez, o lateral Juan Miranda derrubou Chang Hong Kwon na área. Vincenzo Grifo assinalou para o Freiburg, colocando-os na frente da partida. Os donos da casa precisavam da vitória ou até mesmo empate. Avançaram e pressionaram a defesa dos rivais. O jovem Kutucu acertou em cheio o chute de fora da área e garantiu um ponto para cada equipe, deixando em 2 a 2 o último jogo do ano pela Bundesliga.

Com o resultado, o Schalke 04 perdeu a chance de integrar o G4 da competição. Terminou o ano em quinto lugar, com 30 pontos. Já o Freiburg estaciona em oitavo, com 26.

Pela 18ª rodada da Bundesliga, os azuis recebem o Borussia Mönchengladbach na Veltins Arena na sexta-feira (17), às 16h30. Já o Freiburg visita o Mainz no sábado (18), às 11h30