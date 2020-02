Nasser Al-Khelaifi tenta renovação de Mbappé e não quer ouvir oferta do Real Madrid

Sensação do futebol europeu, o atacante Kylian Mbappé ainda não tem uma renovação acertada com o Paris Saint-Germain. A intensão do sheik Nasser Al-Khelaifi ainda é estender o vínculo contratual com o jovem francês. Mas, o camisa 7 parisiense segue dando negativas às propostas feitas pelo presidente do clube.

Se essa falta de acordo persistir, o PSG quer contar com o jogador ao menos até o fim de seu contrato, que finda em 30 de junho de 2022. A exemplo da novela entre Neymar e Barcelona em 2019, sabe-se que dinheiro não é a principal questão para o poderoso Nasser Al-Khelaifi.

Outro ponto presente em todo esse imbróglio, foi o recente desentendimento entre Mbappé e o treinador alemão da equipe Thomas Tuchel. Esse episódio reascendeu rumores do desejo de sair por parte do atleta francês. Como sempre, o Real Madrid sonda sua presa com olhos atentos e sedentos de vontade para contar o jogador de 21 anos.

Segundo o jornal espanhol Marca, Nasser Al-Khelaifi já teria dito ao jovem que não ouvirá nenhuma proposta para vendê-lo antes do fim de seu contrato com o PSG.