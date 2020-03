Chelsea derrota Liverpool em casa e se classifica para quartas de finais da FA Cup

O Chelsea está classificado para a sexta fase da FA Cup. Dentro do Stamford Bridge, os Blues enfrentaram o Liverpool no clássico da rodada, e saíram vitoriosos com gols de Willian e Ross Barkley. Diante da instabilidade inusitada na temporada, o time de Klopp perde a terceira partida dos últimos quatro compromissos.

Terceiro maior campeão do torneio, o Chelsea volta a vencer em casa em um confronto de equipes que optaram por escalar elencos mistos, com reservas e titulares se alternando entre os dois lados.

Com Billy Gilmour como maior novidade na escalação, os londrinos superaram uma série de desfalques para a partida. Sem Tammy Abraham, Christian Pulisic, Hudson-Odoi, N'Golo Kanté e Andreas Christensen lesionados.

Por outro lado, o Liverpool que também sofreu com as lesões, teve de fora o capitão Jordan Henderson, Xherdan Shaqiri, Nathaniel Clyne e Naby Keita.

A partida

Apesar de a maior posse ter ficado com o Liverpool (59%), o Chelsea foi mais efetivo com sua proposta de jogo. Forte e veloz nos contra-ataques, o time de Frank Lampard finalizou por 17 vezes, três a mais que os visitantes. Dos sete chutes no alvo, os gols gols de Willian aos 13 minutos e Ross Barkley, 64, deram os números finais do confronto.

Melhor em campo, o goleiro espanhol Kepa Arrizabalaga se destacou com cinco grandes defesas durante a partida. Autor de um dos gols, o inglês Ross Barkley foi o principal articulador do meio campo ofensivo do Chelsea, criando ao menos três boas oportunidades de gols, além da alta precisão nos passes, sendo 22 certos (75.9%).

Pressionado em campo pelo novo resultado negativo, os Reds se abriram na partida em busca de um empate. Três dos titulares inicialmente poupados entraram em campo, incluindo Mohamed Salah, mas apesar do esforço, o Liverpool não saiu do zero, e amarga sua primeira sequência negativa na temporada.

Depois de perder para o Atlético de Madrid na Champions League por 1 a 0, e sofrer um revés do Watford na Premier League por 3 a 0, os Reds novamente ficam zerados e sofrem a eliminação na FA Cup.

Detalhes

Escalação do Chelsea: Kepa; Azpilicueta, Rudiger, Zouma e Alonso; Barkley, Gilmour e Kovacic (Mount); Willian (Jorginho), Giroud e Pedro. T: Frank Lampard.

Escalação do Liverpool: Adrián; Williams, Joe Gomes, van Djik e Robertson; Fabinho, Lallana (Salah) e Curtis Jones (Milner); Sadio Mané, Minamino e Origi (Firmino). T: Jurgen Klopp.