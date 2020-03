RB Leipzig atropela Tottenham e vai às quartas da UCL pela primeira na história

Uma noite histórica no leste da Alemanha. Em plena Red Bull Arena, o RB Leipzig venceu o segundo duelo das oitavas de final da Champions League contra o Tottenham, se classificando para a primeira vez na história para as quartas de final da competição. Em atuação de gala, o 3 a 0 começou a ser desenhado no primeiro tempo, com dois gols de Sabitzer, e Fosberg carimbou o passaporte dos touros.

O primeiro jogo do confronto, que aconteceu há duas semanas no Tottenham Hotspurs Stadium, acabou 1 a 0 para os visitantes, com o gol de Timo Werner.

Começo arrasador

Desde o início do jogo, já era possível ver que o RB Leipzig não estava ali só pra cumprir tabela. Logo aos 10 minutos, Sabitzer abriu o placar para os donos da casa. Ele gostou tanto da coisa que aos 21' ele já fazia seu segundo, ampliando ainda mais a vantagem dos alemães.

Apesar dos 43% de posse de bola, o Tottenham não conseguiu ver a cor da bola no primeiro tempo. Tanto que foram somente dois chutes, sendo que um acertou o alvo. Já o time de Julian Nagelsmann deu seis chutes, sendo que três deles foram em direção ao gol.

Depois do susto, a glória

O único susto que o Leipzig levou em ambas partidas foi no começo do segundo tempo, aos 56', quando Mukiele teve que ser substituído às pressas de maca. O motivo foi um princípio de convulsão após uma bolada na cabeça.

Foto: Reprodução / RB Leipzig

O segundo tempo também trouxe mais seis chutes para os touros, sendo dois deles acertando o alvo. O Tottenham também melhorou seus números, com mais quatro chutes, dois deles no gol.

Quando tudo já estava bem encaminhado, Fosberg entra aos 87' e, em seu primeiro toque na bola, marcou o gol para concretizar a primeira vez do Leipzig nas quartas de final da Champions.

Sequência de jogos

Ambos times tem compromissos importantes no final de semana. No sábado, o Leipzig enfrenta o Freiburg pela Bundesliga, tentando não se distanciar tanto do líder Bayern de Munique.

Já no domingo, às 13h30, os Spurs tem nada menos que o Manchester United pela 30ª rodada da Premier League.