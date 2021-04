Líderes do Campeonato Italiano, Internazionale e Milan disputam dérbi na Coppa Italia

Maiores candidatos à conquista do título do Campeonato Italiano pelas boas campanhas na primeira metade da disputa, o desafio agora é outro, mas com a mesma rivalidade e a força de um duelo tão grande, um dos principais da Europa, quiçá do mundo. Nesta terça-feira (26), às 16h45, Internazionale e Milan disputam mais um Derby della Madonnina no Estádio San Siro, em Milão/ITA. O clássico é válido pelas quartas de final da Coppa Italia 2020-21. Jogo único: perder no tempo normal, na prorrogação ou nos pênaltis resulta em eliminação.

Ao somar todos os confrontos oficiais e não oficiais, são 297 jogos, com 113 vitórias do Milan, 106 da Internazionale e 78 empates. Na Coppa Italia, são 24 partidas e o Milan novamente leva a melhor no histórico, com dez vitórias, enquanto a Internazionale tem sete triunfos, além de sete empates. Vale destacar que, se levar em consideração apenas os clássicos oficiais, os nerazzurri levam vantagem.

Preparação da Internazionale

Os comandados de Antonio Conte empataram sem gols com a Udinese fora de casa e perderam a chance de assumir a liderança da Serie A. O que ocorreu no fim de semana, porém, é passado. Sem muito tempo para preparações, basicamente um treino de apronto foi realizado no lado azul do dérbi. A formação inicial deve ser basicamente a mesma das últimas partidas, com base no 3-5-2.

Como os cartões são cumulativos para todas as competições nacionais, a lista de pendurados requer atenção: os zagueiros Andrea Ranocchia e Skriniar, o lateral-direito Hakimi, os meias Arturo Vidal e Eriksen, além dos atacantes Aléxis Sánchez e Lukaku. O centroavante, inclusive, pode até atingir uma marca impressionante diante do Milan. Caso faça um gol, será o primeiro clube que o belga marcou nas quatro primeiras partidas com a camisa da Internazionale. Nos últimos três clássicos, um gol em cada.

Preparação do Milan

O Milan permaneceu na liderança da Serie A mesmo com a derrota por 3 a 0 sofrida diante da Atalanta graças ao empate sem gols da Internazionale. No único Derby di Milano disputado na atual temporada, vitória rubro-negra por 2 a 1. O objetivo é esquecer o revés do último fim de semana com mais um triunfo em clássico para mudar o ambiente o mais rápido possível.

O técnico Stefano Pioli terá desfalques. O goleiro Gianluigi Donnarumma cumpre suspensão por ter sido expulso contra o Torino nas oitavas de final. Em recuperação de lesões, o volante Bennacer e o meia Çalhanoglu seguem fora. O volante Tonali, o lateral Kalulu e o atacante Mandzukic reclamaram de problemas físicos e a decisão de relacioná-los ou não será tomada de última hora. Além disso, dois jogadores estão pendurados: o próprio Tonali e Franck Kessié. No gol, Tatarusanu será o titular, enquanto Meïté pode entrar de primeira em caso de indisponibilidade de Tonali.

Ficha técnica Internazionale x Milan – Coppa Italia 2020-21, quartas de final

Estádio San Siro, Milão/ITA – 16h45 desta terça-feira (26)

Internazionale – Handanovic; Skriniar, de Vrij e Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Brozovic, Barella e Ashley Young; Lautaro Martínez e Lukaku. Técnico: Antonio Conte.

Milan – Tatarusanu; Calabria, Romagnoli, Kjaer e Theo Hernández; Meïté e Franck Kessié; Samu Castillejo, Brahim Díaz e Rafael Leão; Ibrahimovic. Técnico: Stefano Pioli.

Arbitragem de campo – Paolo Valeri, auxiliado por Stefano del Giovane e Valerio Colarossi, com Daniele Chiffi como quarto árbitro.

Arbitragem de vídeo – Luca Banti, auxiliado por Giacomo Paganessi.