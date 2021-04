Dembelé decide na reta final, Barcelona vence Valladolid e cola no líder Atlético

O Barcelona entrou de vez na briga pelo título da LaLiga. Com gol de Dembelé nos minutos finais, os catalães ganharam de 1 a 0 do Valladolid, no Camp Nou, colou de vez no líder Atlético de Madrid. O jogo aconteceu nesta segunda-feira (5).

Homenagem a Messi

Antes da bola rolar, Lionel Messi foi homenageado após bater o recorde de jogos com a camisa do Barcelona que pertencia a Xavi, então de 767 jogos. Messi chegou aos 768 no dia 21 de março.

Poucas chances

Em um primeiro tempo de poucas oportunidades e de posse de bola do Barcelona, o Valladolid teve uma grande oportunidade aos oito minutos, com Kodro, que cabeceou no travessão. A equipe comandada por Sérgio González estava desfalcada, mas ele soube armar bem e investiram em contra-ataques e pressão na saída de bola. Tanto que o Barça só foi ter uma boa chance no finalzinho da etapa inicial, com Pedri finalizando rasteiro, de fora da área.

Dembelé decide!

Logo no início do segundo tempo, Olaza apareceu como elemento surpresa no ataque e por muito pouco não colocou o Valladolid em vantagem. A resposta do time catalão foi com Dembelé, que recebeu ótimo passe em profundidade de Messi, finalizou forte, e Massip espalmou para defender .

No momento em que o Valladolid estava melhor na partida, o árbitro expulsou Óscar Plano após falta em Dembelé. Até o momento da expulsão, o Valladolid fazia uma apresentação perfeita na marcação, diante de um Barcelona sem muita criatividade e que não conseguia sequer furar o bloqueio defensivo.

Quando tudo já se encaminhava para um empate, Dembelé apareceu para decidir. O atacante aproveitou a sobra do cruzamento da direita para fuzilar e definir o magro e gigantesco triunfo.

Sequência

O Barcelona chegou aos 65 pontos, diante de 66 do Atlético de Madrid. O Real Madrid, próximo rival dos catalães, agora é o terceiro, com 63. Na próxima rodada, os catalães enfrentam o time merengue, no El Clásico de sábado (10), às 16h (de Brasília). Já o Valladolid recebe o Granada, no domingo, às 13h30.