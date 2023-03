Treinadora do Lyon, Sonia Bompastor dispara contra VAR após eliminação na Champions Feminina: "Houve intervenção"

Na tarde desta quinta-feira (30), o Lyon perdeu nos pênaltis para o Chelsea e se despediu da Champions League Feminina. As Les Lyonnaises até venceram no tempo normal por 2 a 1, mas nas penalidades foram derrotadas pelas inglesas por 4 a 3.

Presidente do Lyon critica o VAR

Em entrevista logo após o jogo, o presidente do Lyon, Jean-Michel Aulas, ficou na bronca com a arbitragem. Ele não entendeu a marcação da penalidade e que depois disso a equipe se desestruturou. Mesmo assim, ele enalteceu a entrega das jogadoras e relembrou que ainda têm duas competições pela frente.

"Eu acho que é sempre difícil voltar atrás em um fato do jogo que é obviamente discutível. Tem que lembrar do positivo, fizemos o que era necessário e um fato do jogo atrapalha isso. O árbitro não vê o pênalti, o VAR chama a ordem e aí são as interpretações. Isso traz de volta memórias tristes em Eindhoven. As meninas tinham feito o trabalho. Tínhamos de fazer 2-0 no final do tempo regulamentar e depois tudo se desmoronou. Faltam duas competições, vamos colocar nossas cabeças no lugar mesmo que seja difícil depois de um evento como esse. Quando você faz todos os esforços que eles fazem para vencer o Chelsea no tempo regulamentar, você realmente tem um sentimento de injustiça e isso apaga os aspectos positivos da noite. Foi uma façanha que se transformou em pesadelo", disse o mandatário.

Sonia Bompastor também reclama da marcação do pênalti

A técnica do Lyon Sonia Bompastor também disparou contra a atuação do VAR. Ela discorda da marcação da penalidade e que após esse lance tudo caiu por terra. A treinadora falou que irá levantar a cabeça das suas jogadoras, que sentiram muito o revés no vestiário.

"Sinto que minhas jogadoras fizeram a coisa certa ao vir para o Chelsea. Insistimos no estado de espírito, no coração que tinha que ser colocado. Conseguimos inverter a situação, marcar este golo e ganhar 2-0 no prolongamento. Isso é algo que não é fácil de fazer. Infelizmente houve a intervenção do VAR que veio estragar todo este bom trabalho. Revisei as imagens, continuo achando que não houve pênalti, confio na minha experiência como ex-jogador. James está esperando por isso. O frustrante é que o árbitro não apita e é o VAR que a chama. Depois de revisar as imagens, para mim não há penalidade. James está experimentando, ela tenta e consegue o que quer. A situação é clara, há muita desilusão e frustração no balneário. Meu papel será encontrar rapidamente as alavancas para me recuperar e seguir em frente. Teremos que digerir, temos uma partida do campeonato no domingo em Le Havre, que está chegando rapidamente. Senti que as meninas precisavam de algumas palavras de conforto. É difícil encontrar as palavras certas nestes tempos. Vamos digerir e amanhã teremos que nos recuperar", concluiu Sonia.