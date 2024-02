Nesta quarta feira (28), Sassuolo e Napoli se enfrentaram em partida válida pela 26° rodada da Serie A, sendo disputada no Stadio Città del Tricolore.

A vitória do time comandado por Francesco Calzona era esperada, mas o começo de partida não foi um dos melhores. Com a pressão feita o Napoli perdia muitos gols e viu os adversários abrir o placar com 15 minutos. Porém aos vinte e nove, Rahmani conseguiu o empate e a partir a porteira foi aberta e só foi parar no sexto gol dos visitantes. O atacante nigeriano, Osimhen, fez três e Kvaratskhelia comandou o Napoli para a goleada de 6 a 1 no placar.

Goleada!

Logo no início de jogo os visitantes já vieram para cima do Sassuolo tentando abrir o placar cedo. Com 5 minutos já haviam acontecido três chances de gol, mas a primeira com perigo foi apenas aos 13. Mario Rui cruzou e por muito pouco Osimhen não conseguiu completar para a rede. Mas quem abriu o placar foi Racic acertando um belo chute de fora da área no canto direito do gol. Depois do gol a Napoli voltou a dominar, mas com um pouco menos de intensidade.

O time de fora chegava muito no ataque, porém pouco conseguia acertar o alvo. Na primeira vez que acertou foi com Rahmani, que recebeu um lindo passa de letra de Anguissa e deicou tudo em 1 a 1. Menos de um minuto depois, quase na mesma jogada do primeiro gol, Osimhen recebeu de Politano e virou a partida. Ainda na primeira etapa teria o nigeriano teria mais uma chance para deixar seu segundo e o terceiro na Napoli. No erro de saída de bola, o camisa 9 aproveitou e cavou na saída do goleiro fazendo seu décimo gol no campeonato.

Na volta do intervalo, a pressão na saída de bola continuava e com apenas um minuto, Kvaratskhelia pressionou e robou a bola e só rolou para Osimhen marcar o quarto gol do jogo e completar seu Hat-trick. A segunda etapa foi comandada por Kvaratskhelia.

O Georgiano recebeu lançamento na direita, conduziu, corotou para o meio e encheu o pé na bochecha da rede no lado contrário para fazer o quinto gol. Depois de abrir 5 a 1 no placar, o Napoli reduziu sua intensidade e começou a apenas controlar a partida. Aos 30 minutos, o próprio camisa 77 aproveitou o rebote de seu próprio chute que pegou na zaga e fez seu segundo gol e fechou o caixão com 6 a 1, fora de casa.

Tabela e próximos jogos

Com a vitória o Napoli chegou aos 40 pontos e ficou mais próxima da zona de classificação para uma competição europeia. O atual campeão do Scudetto, não vive uma boa temporada igual a passada e está apenas em sexto. Na próxima rodada, o time tem o clássico contra a Juventus, em casa.

Já a Sassuolo fica na décima oitava colocação com apenas 20 pontos. Além disso, mantém a sequência de 6 jogos sem vencer, sendo 3 derrotas seguidas. Na próxima rodada, o time enfrenta o Verona, fora de casa.