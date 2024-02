Nesta quarta-feira (28), o Napoli vai em busca de recuperação no Campeonato Italiano 2023/24 e dessa vez para enfrentar o Sassuolo fora de casa, através da 21ª rodada do Calcio, às 14h (horário de Brasília), no Estádio Città del Tricolore, na Emília-Romanha.

Na tabela de classificação da Serie A, os Partenopei aparecem na nona colocação com 37 pontos somados, incluindo dez vitórias, sete empates e oito derrotas em 25 jogos.

Dessa forma, o Napoli precisa o resultado positivo contra o Sassuolo para sonhar com uma vaga nas competições europeias na próxima temporada, após três jogos seguidos sem vitória.

Durante esse período, os Gli Azzurri acumularam dois empates e uma derrota no Campeonato Italiano, justamente para o Milan por 1 a 0, através da 24ª rodada do Scudetto, no San Siro.

Em contrapartida, o último triunfo do Napoli na Serie A, foi justamente para o Hellas Verona por 2 a 1, no dia 4 de fevereiro. Desde então, o time do sul do país nunca mais venceu na competição e segue longe da zona de classificação para a Champions League.

Além disso, os Partenopei também buscam sua primeira vitória com o técnico Francesco Calzona, que substitui Walter Mazzarri, após ser demitido do clube napolitano, devido a maus resultados nos últimos jogos.

Pela Champions League, o Napoli ficou no empate contra o Barcelona por 1 a 1, no jogo de ida das oitavas de final e agora precisa vencer para avançar as quartas no duelo de volta, que acontece no dia 12 de março, às 17h, no Estádio Olímpico Lluís Companys.

Napoli terá apenas dois desfalques para enfrentar o Sassuolo nesta quarta-feira pelo Campeonato Italiano

Diante do Sassuolo, o técnico Francesco Calzona deverá escalar o Napoli com força máxima e também com a maioria de seus jogadores titulares à disposição nesta quarta-feira pelo Campeonato Italiano.

Por outro lado, os Partenopei terão que lidar com apenas dois desfalques e tratam-se do meio-campista Jens Cajuste e do atacante Cyril Ngonge, que estão se recuperando de problemas musculares e ficam de fora da lista de relacionados da comissão técnica no meio de semana.

Além disso, o Napoli também corre o sério risco de perder o lateral-direito Pasquale Mazzocchi, que está pendurado com quatro cartões amarelos, caso que seja advertido contra o Sassuolo, o defensor não enfrentará a Juventus no próximo domingo (3), através da 27ª rodada do Calcio, no Estádio Diego Armando Maradona.