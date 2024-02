Na tarde deste domingo (25), Real Madrid e Sevilla se enfrentaram pela 26° rodada de LaLiga, no estádio Santiago Bernabéu. O Real saiu vitorioso por 1 a 0, com gol solitário de Luka Modric.

Gol anulado e poucas chances marcam a primeira etapa

A bola começou a rolar e o Sevilla estava melhor na partida, mesmo jogando fora de casa parecia bem tranquilo na partida. Chegou até a dar um susto no Real Madrid com 7 minutos de jogo, em uma boa chegada do atacante En-Nesyri que acabou pegando mal na bola e chutando pra fora.

Pouco tempo depois, aos 14, o Madrid chegou a marcar com Lucas Vasquez mas o lance foi para o VAR e acabou sendo anulado pois o árbitro de vídeo viu falta na roubada de bola que deu início a jogada.

No decorrer do jogo os dois times trabalharam bastante a bola, trocando passes para chegar no campo de ataque, porém encontravam dificuldade para furar as defesas. O Sevilla adotando uma postura mais defensiva onde tomava cuidado até na hora de atacar, para caso acabasse perdendo a posse não sofrer com a velocidade dos pontas brasileiros do Real Madrid.

A equipe Madrilenha parecia emocionalmente nervosa, onde os jogadores ficavam irritados em quase todas as marcações do árbitro da partida. Nos minutos finais o Real deu sinais de melhora, no minuto 46, já nos acréscimos, Valverde arriscou de fora da área e obrigou o goleiro Nyland a fazer uma boa defesa.

Pouco tempo depois o juiz acabou encerrando o primeiro tempo. Importante destacar a segura e excelente atuação do zagueiro Sergio Ramos nessa primeira etapa.

Em jogo truncado Luka Modric sai do banco para dar a vitória ao Real Madrid

As equipes voltaram do intervalo sem alterações e logo nos primeiros minutos o Real Madrid chegou com perigo, o meia Brahim achou Valverde dentro da área mas o uruguaio pegou mascado na bola e acabou acertando a trave. Com 6 minutos o Sevilla perdeu uma outra grande chance, por pouco Romero não balançou as redes, após cruzamento de Ocampos o meia pegou de primeira e o goleiro Lunin salvou com pés.

Na sequência começou um bombardeio de finalizações do Real Madrid ao gol do Sevilla com Vinícius e Rodrygo. Os brasileiros criaram três chances perigosas que foram defendidas pelo goleiro Nyland.

Logo depois desses lances ocorreu um fato que não se vê todo dia, o árbitro principal acabou se lesionando e teve que ser substituído. Nos minutos seguintes o Real obrigou o Sevilla a recuar, devido a intensa pressão dos madrilenhos o jogo se tornou praticamente de ataque contra defesa.

Até que aos 35 minutos veio o resultado de tanta pressão, o camisa 10 do Real Madrid marcou um belo gol. O croata acertou belo chute de fora da área que não deu chances para o goleiro adversário. 1 a 0 Real Madrid.

Após o gol era natural que o Real diminuísse a intensidade do seu jogo, com isso o Sevilla tinha a oportunidade perfeita para tentar correr atrás do prejuízo, fora os acréscimos de 8 minutos que foram dados. Mesmo com tudo isso a favor dos visitantes não houve mais alterações no placar ou mesmo uma jogada que oferecesse perigo aos mandantes. Então o juiz deu ponto final a partida com vitória de 1 a 0 para o Real Madrid.

Sequência

​​​​​​​Ambas as equipes voltam a campo no próximo sábado (2), pela 27° rodada de LaLiga. O Sevilla joga primeiro, contra o Real Sociedad em casa, no estádio Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, às 10h. O Real Madrid vai pegar o Valencia fora casa, às 17h, no estádio de Mestalla.