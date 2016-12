Oscar acerta com Shanghai SIPG em nova transação recorde

Google Plus

Foto: Reprodução/ Weibo

O Shanghai SIPG oficializou a chegada do meia brasileiro Oscar para a temporada de 2017. O anúncio foi divulgado nas redes sociais chinesas, com o jogador posando e depois vestindo a camisa do clube de Xangai.

A ida de Oscar para a China o torna o jogador mais caro do país. O antigo recorde de transferência era de seu novo companheiro de equipe Hulk, que custou € 55,8 milhões (cerca de R$ 201 milhões) ao sair do Zenit. O meia de 25 anos rendeu € 70,5 milhões (cerca de R$ 245 milhões) aos cofres do Chelsea.

Oscar estava no Chelsea desde julho de 2012, quando deixou o Internacional. Pelo clube inglês, o meia fez 38 gols em 203 partidas e conquistou uma Premier League e uma FA Cup na temporada 2014/2015, e uma UEFA Europa League na temporada 2012/2013.

Em Xangai, Oscar será comandado pelo português André Villas-Boas, também ex-Chelsea. O jogador terá a companhia dos brasileiros Hulk e Elkeson. O SIPG também conta com o argentino Darío Conca e com o ganês Asamoah Gyan, emprestado ao Al-Ahli dos Emirados Árabes.