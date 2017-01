Real Madrid recebe Celta pela Copa do Rei após perder invencibilidade na temporada

INCIDENCIAS: Partida de ida válida pelas quartas de finais da Copa do Rei 2016/17. Realizada no Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, na Espanha.

Dando o pontapé inicial das quartas de finais da Copa do Rei, Real Madrid e Celta de Vigo se enfrentam no fim da tarde desta quarta-feira (18) no Santiago Bernabéu. As equipes já se enfrentaram nesta temporada pela segunda rodada da Liga. No mesmo palco do confronto de amanhã, a equipe madridista teve trabalho para vencer os celestes por 2 a 1. O gol da vitória aconteceu apenas no fim da partida com um belo gol de Toni Kroos.

Pela primeira vez na temporada o Real entrará em campo vindo de uma derrota. No último domingo (15) chegou ao fim a sequência de 40 partidas de invencibilidade dos comandados de Zinedine Zidane. O responsável por esta façanha foi o Sevilla, justamente a equipe eliminada pelo Real na fase anterior da Copa do Rei. Antes do clube rojiblanco, os merengues já havia passado com facilidade sobre o modesto Cultural Leonesa. O último título madridista da Copa aconteceu na temporada 2013/14. As duas últimas edições do torneio foram vencidas pelo rival Barcelona.

Se o adversário perdeu sua sequência sem derrotas, o Celta de Vigo manteve a sua na última rodada da Liga. A vitória celeste diante do Alavés foi a quinta consecutiva na temporada. Neste período, foram 11 gols marcados e apenas três sofridos. O triunfo deixou o Celta cada vez mais próximo da zona de classificação para a próxima Uefa Europa League. Na Copa do Rei, o clube de Vigo passou primeiramente pelo Murcia e nas oitavas de finais pelo Valencia, com um agregado de 6 a 2 no placar.

Zidane confirma mudanças na equipe titular

Esperando uma partida complicada no Bernabéu, Zinedine Zidane analisou seu adversário e confirmou algumas alterações entre os titulares: "Não me surpreende o que o Celta faz em campo, disputam firme em todas as competições, possuem uma equipe de muita qualidade e que joga futebol. Temos que estar concentrados desde o início, vai ser uma partida complicada, é um duelo eliminatório e esperamos conseguir uma boa vantagem", disse o treinador.

"Teremos muitas partidas, até o mês de março iremos jogar a cada três dias. Veremos amanhã, mas o lado positivo é que recuperamos alguns jogadores. Faltam ainda Pepe, Coentrão e Bale, mas pouco a pouco eles estão voltando, e isso é muito bom para o time. Vou ter que pensar bastante para montar a equipe", ressaltou.

O comandante francês também minimizou a perda da invencibilidade de 40 jogos: "De todos os modos isso iria acontecer, não mudou nada. Pedimos apenas que a nossa torcida esteja sempre conosco, que seremos os mesmos nos momentos ruins e bons. Obviamente os que não torcem para o Real vão querer que perdemos. Não muda nada perder uma partida, vamos apenas buscar uma rápida recuperação para que isso não aconteça novamente", declarou Zinedine.

Um dos mais criticados na derrota do domingo, o arqueiro Keylor Navas também foi defendido por Zidane: "Vejo Keylor em uma grande fase. Está fazendo uma grande temporada, claro que ele pode mostrar ainda mais. Até agora era o goleiro desses 40 jogos de invencibilidade, e com méritos. Casilla está muito bem também, tal como Rubén", finalizou.

Navas ficará no banco nesta quarta-feira (Foto: Masashi Hara/Getty Images)

Afastado, Orellana deve ser vendido ainda neste mês

Deixando de lado o importante duelo frente ao Real, o principal tema discutido na coletiva cedida por Eduardo Berizzo nesta terça-feira (17) foi o afastamento de Fabián Orellana. O chileno que não atua há algumas rodadas foi afastado por uma 'falta de respeito inaceitável', e não deve mais vestir o manto celeste.

"Foi decidido sim afastar Orellana. Esta decisão está baseada em uma falta de respeito completamente inaceitável. Minha decisão foi baseada nisso, e juntamente com a diretoria ficou decidido de afastá-lo. A partir de agora o clube decidirá o que fazer com o atleta. Enquanto eu estiver aqui ele não joga", declarou o comandante argentino.

Dono de um grande desempenho na última temporada, Orellana não deve ter seu contrato rescindido. O mesmo provavelmente será negociado ainda nesta janela de transferências. Ao menos foi o que disse o diretor esportivo do Celta, Felipe Miñambres: "O clube, a instituição está acima de todas os jogadores e todos os funcionários que aqui estão. Nós vamos fazer o melhor pensando no clube. Diante de uma falta de respeito temos que tomar decisões fortes, no âmbito tratado pelo clube não se trata de perdoar ou não. Pensamos que a decisão tomada pelo comandante foi a correta. Orellana é um grande jogador, esperamos receber propostas no próximos dias. Ao mesmo tempo, já pensamos em alguns nomes para substituí-lo", ressaltou o mandatário.