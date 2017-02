Brekalo faz golaço, Stuttgart vence Heidenheim e se mantém na liderança isolada da 2.Bundesliga

O Heidenheim encarou o Stuttgart na Voith-Arena em partida válida pela 21ª rodada da 2. Bundesliga 2016/17 no Baden-Württemberg-Derby, nesta sexta-feira (17). A equipe suábia, buscando se isolar ainda mais na liderança, enfrentou seu arquirrival que faz boa temporada e queria se aproximar do pelotão da briga pelo acesso.

Os visitantes venceram por 2 a 1 com gols de Gentner e Brekalo. Para os donos da casa, o gol foi de Schnatterer. O resultado manteve os suábios na liderança isolada com 44 pontos. Já os blau-rot continuaram na quinta colocação, com 32 pontos.

A próxima partida do Heidenheim é contra o Fortuna Düsseldorf na Esprit Arena no próximo sábado (25). Enquanto que o Stuttgart recebe o Kaiserslautern na Mercedes-Benz Arena no próximo domingo (26).

Buscando se isolar ainda mais na liderança, os visitantes foram pra cima e tiveram uma boa chance com o capitão Gentner, o jogador recebeu de Carlos Mané e mandou em cima de do goleiro Kevin Müller. Depois a fez de Grgic arrematar de fora da área e obrigar o arqueiro a fazer linda defesa.

Mas aos 19 minutos, conseguiram abrir o placar em cobrança de escanteio batida por Grgic. A bola chegou aos pés de Gentner no primeiro chute a bola bateu no defensor e na sobra o mesmo jogador mandou de canhota. O Stuttgart ainda perdeu grande chance de aumentar com Carlos Mané, mas o português chapou errado.

Mas aos 42 os mandantes chegaram ao empate na assistência de Verhoek para Schnatterer, o capitão da equipe se livrou do marcador e arrematou de fora da área, mando no canto esquerdo de Langerak.

Na etapa final os suábios por pouco não fizeram o segundo com Gentner que arriscou de fora da área, mas Kevin Müller fez boa defesa. Em seguida o arqueiro apareceu de novo ao defender a cabeçada de Terodde e depois a defesa afastou.

Só que aos 26 minutos os visitantes fizeram o segundo gol. Ginczek ajeitou para Brekalo, o jogador tinha entrado no decorrer da partida e arriscou de fora da área, mandando no ângulo. E quase Grgic marcou em cobrança de falta só que o goleiro da casa apareceu de novo e fez grande defesa.

Depois começou uma pressão do time da casa e por pouco não chegaram ao empate com Kleindienst ao desviar o cruzamento de Schnatterer. Logo em seguida foi à vez de Skarke arrematar ao gol, mas Grosskreutz tirou em cima da linha. Ainda tiveram outra oportunidade com Wittek só que desta vez Brekalo salvou debaixo do gol.

Braunschweig saiu na frente mas cedeu o empate ao Erzgebirge Aue

No Eintracht-Stadion o Eintracht Braunschweig jogou contra o Erzgebirge Aue, os leões buscando se mantiver no G-3 encarou um adversário desesperado e que buscava sair da zona de rebaixamento.

O jogo terminou empatado em 1 a 1 o gol do time da casa foi marcado por Ofosu-Ayeh. Para os visitantes o gol foi de Nazarov em cobrança de pênalti. Com o resultado manteve os leões na terceira colocação com 37 pontos. Já os violetas subiram para 16° colocação com 17 pontos que hoje o levaria para os playoffs.

A próxima partida do Eintracht Braunschweig é contra o Sandhausen no Hardtwaldstadion na próxima sexta-feira (24). Enquanto que o Erzgebirge Aue recebe o arquirrival Dynamo Dresden no Sparkassen-Erzgebirgsstadion no próximo domingo (26).

Kaiserslautern mostra eficiência e derrota Sandhausen

O Kaiserslautern encarou o Sandhausen no Fritz Walter Stadion, os diabos vermelhos querendo se afastar da zona de rebaixamento teve pela frente um time que faz boa campanha esta temporada.

Os mandantes foram melhores e venceram por 3 a 0, com gols de Zoua, Gaus e Osawe. O resultado levou os diabos vermelhos para 11° colocação com 26 pontos. Já os alvinegros se mantiveram na sétima colocação com 30 pontos.

A próxima partida do Kaiserslautern é contra o Stuttgart no próximo domingo (26). Enquanto que o Sandhausen recebe o Eintracht Braunschweig na próxima sexta-feira (24).