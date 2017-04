Zagueiro do Eintracht Frankfurt, Jesús Vallejo está fora da temporada com lesão na coxa

(Foto: TF-Images/Getty Images)

A fase do Eintracht Frankfurt não é boa. O time não vence há dez rodadas na atual edição da Bundesliga e vê cada vez mais longe a possibilidade de voltar a disputar uma competição internacional na próxima temporada. Antes, as Águias brigavam nas primeiras posições por uma vaga na Uefa Champions League. Com a sempiterna sequência de resultados negativos, a vaga na Uefa Europa League também fica distante e o que poderia voltar a acontecer depois de 23 anos parece apenas estar nas intenções.

Nesta quinta-feira (20), outra notícia ruim cercou o ambiente do Frankfurt. Uma das prrincipais peças do consistente setor defensivo, o defensor Jesús Vallejo sentiu uma lesão na coxa e está fora da temporada. A informação foi confirmada pelo departamento médico e pela diretoria de futebol da equipe.

Vallejo tem 20 anos de idade e faz parte da quarta defesa menos vazada do futebol alemão, com 33 gols sofridos, atrás apenas do Bayern de Munique (15), do RB Leipzig (30) e do Hoffenheim (31). O jogador está em sua primeira temporada no Eintracht Frankfurt. Antes, foi formado nas categorias de base do Zaragoza, onde atuou profissionalmente por duas temporadas. Foram 25 jogos disputados neste ano.

"A notícia é um verdadeiro retrocesso para nós, que estamos caminhando para uma parte muito importante da temporada. Jesús Vallejo é um membro importante da equipe e uma força importante em nossa defesa. Ele será difícil de substituir, mas eu ainda tenho fé no time. Nós desejamos a ele uma recuperação rápida e completa, e espero vê-lo com a camisa do Eintracht Frankfurt novamente", explicou o diretor-esportivo da equipe, Bruno Hübner.

Embora esteja no Frankfurt, o Real Madrid detém os direitos do jogador, que o emprestou ao clube alemão nesta temporada. Atualmente, as Águias ocupam a décima colocação na Bundesliga, com 38 pontos, três abaixo do Freiburg, sexto colocado. Neste fim de semana, a equipe encara o Augsburg na Commerzbank Arena, às 10h30 do sábado (22). No meio da próxima semana, o time enfrenta o Borussia Mönchengladbach, pelas semifinais da DFB-Pokal.