Borussia Dortmund tropeça diante do Colônia, mas assegura vaga na Champions League

Empolgado com a grande virada e classificação a final da DFB Pokal, o Borussia Dortmund voltou a campo neste sábado (29) pela 31ª rodada da Bundesliga, diante do Colônia, no Signal Iduna Park, em Dortmund. O objetivo era um triunfo, para assegurar uma vaga na próxima Champions League, e apesar do empate por 0 a 0, a meta foi alcançada.

O resultado manteve o Dortmund na 3ª colocação, mas de forma provisória, podendo ainda ser ultrapassado pelo Hoffenheim, em uma luta intensa pela vaga direta na fase de grupos da próxima Uefa Champions League. Do outro lado, os bodes ocupam a 8ª colocação e ainda sonham com uma vaga para a Europa League.

Na próxima rodada o Borussia terá confronto direto com o Hoffenheim, novamente no Signal Iduna Park, no sábado (6), enquanto o Colônia, também em casa, receberá o surpreendente Werder Bremen na partida de abertura da rodada, na sexta-feira (5).

Aurinegros desperdiçam oportunidades e ficam na igualdade na etapa inicial

Após uma grande exibição diante do Bayern de Munique pela Copa da Alemanha, os aurinegros voltaram suas atenções para a Bundesliga, com objetivo de alcançar a vaga direta para a fase de grupos da próxima edição da Champions League e não poderia ser diferente, atuando dentro de casa, com uma pressão intensa nos minutos inicias contra o adversário.

Os donos da casa criaram a primeira oportunidade logo aos 2’ com Pulisic, no entanto o goleiro Timo Horn estava atento para espalmar e evitar o gol de abertura. Reus e Aubameyang voltaram a incomodar nos minutos seguintes, mas sem eficácia. Enquanto isso, os visitantes chegaram somente aos 30’, mas Jojic, ex-jogador do Dortmund, não conseguiu aproveitar.

Dominando as ações ofensivas da partida, o Borussia conseguiu abrir o placar, mas o tento de Marco Reus foi invalidado pela arbitragem no fim da etapa inicial, mantendo a igualdade no placar.

Ineficaz no ataque, Dortmund para em defesa consistente do Colônia

Dominando a posse de bola e completando 280 passes contra apenas 100 do adversário – até os 60’ da etapa complementar, o Borussia não conseguiu mostrar muito seu domínio, criando as melhores chances com Marco Reus, jogador mais perigoso da equipe no confronto.

Insatisfeito com o domínio estéreo de sua equipe, Tuchel promoveu as entradas de Dembélé e Guerreiro – jogadores que se destacaram nas últimas partidas da equipe – com intuito de dar maior ímpeto ofensivo aos aurinegros, todavia, o comandante dos aurinegros sacou Reus, que realizava boa partida e era o jogador mais próximo de marcar um gol pelos donos da casa.

Para se ter uma ideia da pouca movimentação no segundo tempo, o lance mais interessante da etapa final ocorreu quando três pombos entraram dentro do gramado, isso já nos minutos finais, demonstrando a incapacidade do Borussia Dortmund em ultrapassar a excelente formação defensiva disposta pelo Colônia no jogo, essencialmente pela presença de Neven Subotic, também ex-jogador do Borussia, que teve atuação de destaque.

Apesar do empate, o resultado foi suficiente para garantir que o Borussia não terminará em uma colocação inferior ao 4º lugar na Bundesliga – assegurando, assim, vaga na Champions League.