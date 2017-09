Bayern de Munique domina Schalke 04 e assume liderança provisória da Bundesliga

Aos poucos, parece que a normalidade e os bons dias retornam ao Bayern de Munique. O time bávaro conquistou mais uma vitória na Bundesliga. Pela quinta rodada da competição nacional, os bávaros venceram o Schalke 04 por 3 a 0, com gols marcados por Lewandowski, James Rodríguez e Arturo Vidal. O jogo foi disputado na Veltins-Arena, em Gelsenkirchen, na tarde desta terça-feira (19).

Destaques para a boa atuação de James Rodríguez. O meia colombiano teve bom desempenho com um gol marcado e uma bela assistência dada. Além disso, a arbitragem de vídeo teve nova participação ao assinalar uma penalidade máxima no primeiro tempo que resultou na abertura da vantagem do clube da Baviera.

Com o resultado, o atual pentacampeão alemão assume a liderança isolada da Bundesliga de maneira provisória, com 12 pontos ganhos, e torce por tropeços de Borussia Dortmund e Hannover para se manter na primeira colocação. Por outro lado, os Azuis Reais caíram para a quinta posição, com nove pontos.

A próxima rodada será disputada neste fim de semana. Na sexta-feira (22), o Bayern de Munique recebe o Wolfsburg na Allianz Arena, às 15h30. Por sua vez, o Schalke 04 mede forças contra o Hoffenheim, às 10h30 do sábado (23), na Rhein-Neckar-Arena.

James Rodríguez, destaque da partida (Foto: Alex Grimm|Bongarts|Getty Images)

Participação de VAR e Bayern abre boa vantagem

O Schalke 04 não quis adotar uma postura completamente defensiva dentro de casa, diante de sua torcida. Apesar de reconhecer o poderio do oponente, quis manter uma partida equilibrada, uma vez que os desempenhos dos dois times na competição até o momento eram idênticos. Mas o Bayern foi a campo com a verticalidade ofensiva conhecida e preferida por Carlo Ancelotti. Por isso, desde os primeiros minutos, as oportunidades perigosas aconteceram. Em dois lances consecutivos, os bávaros quase abriram o placar. Primeiro, Thomas Müller disputou com Naldo no alto e o zagueiro brasileiro quase marcou contra. Segundo, Lewandowski recebeu, rolou para Rudy emendar de primeira para Fährmann defender. Os meias do Bayern eram bastante acionados e criaram muitas jogadas de perigo. Em ambas, o goleiro Fährmann saiu para fazer boas intervenções.

Na primeira boa chegada, os mandantes balançaram as redes. Ulreich deu rebote e Goretzka completou para as redes. Porém, a arbitragem assinalou impedimento do jogador e anulou o lance. Em seguida, o Bayern começou a construir a vitória. James Rodríguez cruzou e a bola bateu na mão de Naldo. A penalidade máxima foi marcada após solicitação da arbitragem de vídeo. Na cobrança, Lewandowski bateu no canto oposto do goleiro e abriu o placar em Gelsenkirchen aos 24 minutos. Aos 28, Lewandowski acionou Tolisso depois de saída errada da defesa e o francês rolou para James Rodríguez ampliar a vantagem.

Com dois gols sofridos, o Schalke tentou diminuir a diferença ainda na etapa inicial, mas não conseguiu passar pela marcação. O Bayern reforçou o meio de campo, cadenciou o jogo com maior posse de bola e troca de passes, além de levar perigo em poucas finalizações.

Foto: VI-Images|Getty Images

Arturo Vidal fecha vitória bávara

O Bayern de Munique não recuou e manteve a postura dominante do primeiro tempo durante os minutos iniciais da etapa complementar. A melhor chance nesse período veio com Lewandowski. O centroavante polonês foi acionado em cruzamento feito por James Rodríguez, cabeceou e acertou a trave. Depois, nova chegada do camisa 9 ao emendar passe de Rafinha e mandar por cima.

Depois desse lance, o Schalke 04 foi mais incisivo em incomodar e teve boas finalizações para isso. Primeiro, Caligiuri fez boa jogada individual, avançou pela direita, entrou na área e chutou no lado de fora da rede. Em seguida, Konoplyanka foi pelo lado esquerdo de ataque, criou espaço e arriscou ao bater cruzado. Quase acertou. Pouco depois, depois de contragolpe iniciado, Goretzka recebeu pela direita e encheu o pé para levar perigo.

Os Azuis Reais desperdiçaram muitas oportunidades que poderiam ter mudado o panorama da partida. Burgstaller teve duas chances em dois minutos, mas não acertou o alvo. Primeiro, sozinho na área, o atacante pegou mal na bola e Ulreich fez fácil defesa. Depois, Burgstaller cabeceou com muito perigo e o arqueiro bávaro fez intervenção espetacular para evitar o gol adversário.

Por ter perdido diversas chances em boa parte do segundo tempo, o Bayern de Munique atacou no momento certo e garantiu a vitória. Aos 29 minutos, James Rodríguez deu passe preciso para Arturo Vidal completar sozinho, de primeira, no ângulo de Fährmann e dar números finais ao jogo. Na parte final da partida, poucos chutes, alterações e mais três pontos aos visitantes.