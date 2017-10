Holstein Kiel vence Arminia Bielefeld e segue na vice-liderança da 2. Bundesliga

O Holstein Kiel recebeu o Arminia Bielefeld no Holstein-Stadion em partida válida pela 11ª rodada da 2. Bundesliga 2017/18, neste sábado (21). A equipe do norte alemão fazendo bom campeonato teve pela frente um time que também não decepciona e briga na parte de cima da tabela.

Em um duelo equilibrado os mandantes venceram por 2 a 1 com gols de Ducksch e Lewerenz. Para os visitantes o gol foi marcado por Czichos contra. O resultado manteve os azuis na segunda colocação com 25 pontos. Já os arminen estão em sétimo com 17 pontos.

A próxima partida do Holstein Kiel vai diante do Mainz 05 na Opel Arena na próxima terça-feira (24), pela 2ª fase da DFB Pokal. Enquanto que o Arminia Bielefeld recebe o Ingolstadt na Schüco Arena na próxima sexta-feira (27).

Querendo quebrar o bom momento do time da casa os arminen tiveram uma boa chance no arremate de Kerschbaumer, o volante pegou a sobra e arriscou por cima da meta de Kronholm.

A resposta dos mandantes foi no arremate de Ducksch, o artilheiro do time arriscou de frente com gol pra fora. Depois tiveram outra oportunidade na bola cruzada por Heidinger a área e Drexler de voleio arriscou e obrigou Ortega a fazer boa defesa. Ainda teve mais uma com Ducksch em cobrança de falta sem direção.

Na etapa final os visitantes por pouco não abriu o placar numa cobrança de falta batido por Teixeira e foi na cabeça de Börner, o zagueiro desviou com perigo. O lateral apareceu de novo em outro cruzamento e no bate rebate Voglsammer arriscou em cima de Kronholm, o goleiro fez boa defesa e sobrou a para Klos bater muito mal.

Só que aos 20 minutos a equipe da casa abriu o marcador Lewerenz serviu para Ducksch, o atacante dominou e arriscou de fora da área no canto de Ortega. O segundo gol saiu aos 23 minutos no chutão do campo de defesa e a bola chegou ao Ducksch, o jogador retribuiu para Lewerenz mandar de chapa e ampliar a vantagem;

Os visitantes descontaram aos 40 minutos no escanteio curto batido por Kerschbaumer para a área a bola desviou em Czichos e entrou para o próprio gol, mas não foi suficiente para evitar mais uma derrota dos arminen na competição.

Braunschweig marca no início da partida e supera o Bochum

No Eintracht-Stadion o Eintracht Braunschweig jogou contra o Bochum, as duas equipes fazendo campanhas decepcionantes na temporada se duelaram em busca do resultado positivo e subir na tabela de classificação.

A equipe da casa levou a melhor e venceu por 1 a 0 o único gol foi marcado por Yildirim. Com o resultado deixou os leões na oitava colocação com 15 pontos. Já os camundongos estão em 13° com 13 pontos.

O próximo jogo do Eintracht Braunschweig vai ser diante do Dynamo Dresden no DDV-Stadion no próximo domingo (29). Enquanto que o Bochum enfrenta o Paderborn na Benteler-Arena na próxima terça-feira (24), pela DFB Pokal.

Union Berlin faz o dever de casa e derrota o Greuther Fürth e entrou provisoriamente no G-3

O Union Berlin encarou o Greuther Fürth no Stadion An den Alten Försterei, a equipe da capital fazendo uma campanha de recuperação na temporada e ofuscando as primeiras colocação teve por outro lado um time que luta para sair da zona de rebaixamento.

E os donos da casa foram eficientes e venceram por 3 a 1 com gols de Kurzweg, Gogia e Hedlund. Para os visitantes o gol foi de Wittek. Com o resultado deixou o time da capital provisoriamente na terceira colocação com 21 pontos. Já os verdes seguem na zona de rebaixamento em 17° com 7 pontos.

A próxima partida do Union Berlin vai ser contra o Bayer Leverkusen na Bay Arena. Enquanto que o Greuther Fürth recebe o Ingolstadt no Sportpark Ronhof Thomas Sommer, as partidas serão na próxima terça-feira (24), válida pela DFB Pokal.