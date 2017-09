Marseille mantém sequência positiva na Ligue 1 ao derrotar Toulouse

No Stade Velodrome o Olympique de Marseille encarou o Toulouse pelo encerramento da 7ª rodada da Ligue 1 2017/18, neste domingo (24). Os marselheses querendo engrenar no campeonato teve por outro lado um adversário que faz campanha abaixo do esperado.

A equipe da casa jogou melhor e venceu por 2 a 0 com gols de Thauvin e Ocampos. Com o resultado levou a equipe do sul francês para quinta colocação com 13 pontos. Já o TFC caiu para 14° com 7 pontos.

O próximo jogo do Olympique de Marseille vai ser contra o Nice no Allianz Riviera no próximo domingo 1° de outubro. Antes a equipe fará seu segundo jogo pela fase de grupos da Uefa Europa League e enfrentará o RB Salzburg na Red Bull Arena na próxima quinta-feira (28). Enquanto que o Toulouse enfrentará o Guingamp no Stade Du Roudourou no próximo sábado (30).

Thauvin deixa sua marca colocando o Marseille na frente do marcador

E quem começou em cima foram os visitantes e aos oito minutos Moubandje apertou a saída de bola de Rami e desarmou o volante, em seguida passou para Durmaz cruzar para Jean arriscar pra fora.

A resposta da equipe da casa foi em seguida aos 10 minutos na bola levantada por N’Jie a área só que Ocampos chegou atrasado e não conseguiu desviar, perdendo a oportunidade real de gol.

Só que os violetas levavam perigo quando descia ao ataque e aos 21 minutos Durmaz deixou o brasileiro Luiz Gustavo no chão e arriscou cruzado, sem direção a meta de Mandanda.

Depois o goleiro Lafont apareceu fazendo duas grandes defesas a primeira foi no chute de N’Jie. E em seguida foi com Thauvin e evitou o primeiro gol do jogo, parando o ataque marselhês. O time da casa teve mais uma oportunidade aos 31 minutos desta vez na bola parada, Payet cobrou escanteio na cabeça de Rolando, o zagueiro português mandou por cima.

Mas um minuto depois conseguiram abrir o placar, Ocampos tabelou com Thauvin e o meia-atacante arriscou no canto esquerdo do goleiro, deixando sua equipe em vantagem.

Ocampos faz outro na etapa final dando o segundo triunfo a sua equipe

Já na etapa final o time da casa foi pra cima e aos três minutos Anguissa cruzou rasteiro para a área e encontrou Thauvin, o autor do primeiro gol dominou e mandou para longe uma boa possibilidade de gol.

No entanto, após insistir fizeram o segundo aos 16 minutos Payet cobrou escanteio a área a bola desviou na defesa e sobrou para Ocampos apenas escorar ao gol, ampliando o marcador.

Não satisfeito com o marcador a equipe mandante continuou criando mais chances de gol e desta vez foi com Anguissa, o camaronês tentou por duas vezes arriscando sem sucesso. Logo a seguir foi seu compatriota N’Jie recebeu ótimo passe de Payet e bateu para fora.

E nas poucas oportunidades no qual os visitantes tiveram no jogo, Cahuzac perdeu uma grande ocasião de gol, depois da cobrança de escanteio batido por Jean, a bola foi por baixo e sobrou ao volante mandar em cima de Mandanda e o experiente goleiro fez boa defesa.

No fim da partida o OM criou outra situação com Thauvin, o ponta de lança recebeu de Payet só que Lafont atento defendeu. O goleiro apareceu de novo ao defender um chute a queima roupa de Germain, evitando que seria o terceiro gol do jogo.