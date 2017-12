Tolisso marca dois e Bayern supera PSG, mas franceses ficam com liderança do grupo

Google Plus

Em jogo válido pela última rodada do Grupo B da Uefa Champions League, o Bayern de Munique venceu o Paris Saint-Germain, por 3 a 1, nesta terça-feira (5), em Munique. O volante Corentin Tolisso marcou duas vezes para os bávaros, sendo o grande destaque da partida. Robert Lewandowski também deixou sua marca. A equipe francesa diminuiu com Kylian Mbappé.

Com o resultado, o Bayern vai aos mesmos 15 pontos do PSG, mas permanece na segunda posição. Os bávaros precisavam derrotar o time de Neymar por quatro gols de diferença – primeiro critério de desempate da fase de grupos da UCL – para ascender à liderança da chave.

O sorteio dos jogos das oitavas de final da Champions League será realizado na próxima segunda-feira (11), na sede da Uefa, em Nyon, Suíça. O PSG passou em primeiro da chave, então pegará uma equipe de outro grupo que se classificou em segundo. O inverso acontecerá com o Bayern.

Confira o lance a lance do jogo:

Lewandowski marcou o primeiro gol do confronto (Foto: Adam Pretty/Bongarts/Getty Images)

48' FIM DE JOGO!

47' ERROU!!!

Lewandowski tenta encobrir Ulreich, porém coloca muita força no chute, e a bola sai por cima da meta francesa.

47' DEFESAÇA!!!

Cavani toca para Mbappé, dentro frente para o gol, bater de chapa, mas Ulreich faz milagre e evita o segundo do PSG.

45' Três minutos de acréscimos.

44' SUBSTITUIÇÃO NO PSG

Sai: Draxler

Entra: Lo Celso

44' Neymar é pego em posição irregular.

43' Cavani pede falta em lance com Süle, mas o árbitro não vê falta. Segue o jogo.

40' Impedimento de Lewandowski.

39' SUBSTITUIÇÃO NO BAYERN

Sai: Alaba

Entra: Rafinha

38' Daniel Alves alça bola à área, e Ulreich fica com a redonda.

37' SUBSTITUIÇÃO NO BAYERN

Sai: James Rodríguez

Entra: Vidal

36' CARTÃO AMARELO

Draxler perde a bola para Lewandowski, mas comete falta no ataque polonês e recebe o amarelo.

34' Mbappé finaliza de canhota, mas a bola desvia em Süle e sai pela linha de fundo.

32' 'À lá Neuer', Ulreich sai da área e tira de cabeça. Neymar chegava apertando.

31' Kimmich joga bola na área do PSG, mas Kimpembe tira de cabeça.

29' Coman se livra da marcação de Marquinhos, mas zagueiro brasileiro o para com falta.

27' Tolisso se joga na área, e os jogadores do PSG pedem cartão amarelo ao meio-campista por simulação.

26' SUBSTITUIÇÃO NO PSG

Sai: Thiago Silva

Entra: Kimpembe

26' Thiago Silva desmorona no gramado e será substituído.

24' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BAYERN DE MUNIQUE!!!

Daniel Alves dá bote errado, Coman dispara em velocidade até a área e rola para Tolisso pegar de primeira: 3 a 1 a favor dos donos da casa.

22' Thiago Silva deixa o campo mancando. Zagueiro brasileiro pode deixar o jogo devido a uma possível lesão.

20' SUBSTITUIÇÃO NO BAYERN

Sai: Ribéry

Entra: Thomas Müller

20' Verratti e Thiago Silva ficam no chão, clamando dores.

19' Lewandowski comete falta de ataque em cima de Thiago Silva.

18' Cavani cai dentro da área do Bayern e fica pedindo pênalti, mas o árbitro manda o jogo seguir.

16' Mbappé é flagrado em posição de impedimento dentro da área.

15' SALVA ULREICH!!!

Mbappé solta um canudo da entrada da área, mas Ulreich realiza ótima defesa.

14' Neymar faz grande jogada individual, partindo da esquerda para o meio, toca para Verratti, que deixa a Draxler. O meia alemão tenta bater colocado, mas não pega bem na bola, e Ulreich defende.

14' Ambas as equipes trocam muitos passes e não conseguem chegar à meta adversária.

10' Mbappé desperdiça contra-ataque da equipe francesa.

9' Ribéry escapa da marcação na área do PSG, mas, em seguida, a defesa afasta o perigo.

7' CARTÃO AMARELO

Para Rudy, que vai direito ao corpo de Rabiot.

4' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PSG!

Cavani recebe na área, leva a bola na cabeça de Mbappé, que não desperdiça. Time parisiense diminuiu na Alemanha.

3' Equipes com dificuldades para romper as linhas adversárias. Jogo de muito estudo neste início de segundo tempo.

1' EITA, NEYMAR!

Camisa 10 do PSG abre espaço e finaliza muito mal. Lance bola murcha do brasileiro.

0' RECOMEÇA A PARTIDA EM MUNIQUE!!!

Jogadores de volta ao campo de jogo para disputarem o segundo tempo.

45' FIM DO PRIMEIRO TEMPO!

Bayern de Munique vai vencendo o PSG por 2 a 0, na Allianz Arena. Lewandowski e Tolisso marcaram os gols dos bávaros.

43' Após boa troca de passes, Mbappé alça bola à área, Süle disputa espaço com Neymar e tira de cabeça.

42' UHHH!

Ulreich impede mais um gol de Neymar.

40' CARTÕES AMARELOS

Marquinhos e Tolisso entram em confusão dentro da área do Bayern e são advertidos pelo árbitro.

Agora, o Bayern precisa fazer mais dois gols, além de não tomar, para ultrapassar o próprio PSG e avançar às oitavas de final em primeiro do Grupo B. Leia mais aqui: Saiba o que seu time precisa fazer para avançar de fase na Uefa Champions League

36' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BAYERN DE MUNIQUE!!!

James Rodríguez acerta um cruzamento na medida na cabeça de Tolisso, que testa para baixo, fatal, sem chances de defesa a Areola.

34' Mbappé aparece pela ponta esquerda, mas é pego em posição irregular.

33' DEFESAÇA!!!

Neymar tabela com Mbappé, sai cara a cara com o goleiro, mas Ulreich faz linda defesa e evite o gol do PSG.

31' Falta de Kimmich em Neymar.

28' Mbappé tabela com Verratti, chega à linha de fundo e cruza, mas Süle rechaça.

26' SEGURA O GAROTO!

Infernizando a defesa do PSG, Coman amplia chapéu em Draxler.

25' Escanteio para o Bayern.

23' Neymar tenta passar por três, mas é desarmado próximo à área dos bávaros.

22' PRA FORA!

Neymar cobra falta e a bola passa por cima da meta de Ulreich.

22' CARTÃO AMARELO

Para James Rodríguez, por reclamação.

21' CARTÃO AMARELO

Kimmich comete infração em Neymar e recebe o amarelo. Falta perigosa para o PSG.

19' Coman chama Kurzawa para dançar e cruza rasteiro à área, porém Areola fica com a bola.

17' Verratti chega atrasado ao lance e, no carrinho, derruba James Rodríguez. Meio-campista do PSG não é advertido com cartão amarelo.

17' SUBIU!

Rudy arrisca de longa distância, mas a bola sobe por muito. Tiro de meta para o PSG.

16' ACERTA O PÉ, TOLISSO!

Volante do Bayern erra feio ao tentar cruzar para a área.

14' Neymar volta para buscar jogo pelo centro, mas PSG tem dificuldade para quebrar as linhas do Bayern.

12' PSG tenta construir jogo, mas Bayern fecha os espaços no meio-campo e impede a progressão dos franceses ao campo de ataque.

10' Ribéry busca investida pela esquerda, mas Marquinhos dá carrinho e afasta pela lateral.

7' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BAYERN DE MUNIQUE!!!

James Rodríguez vai à linha de fundo, cruza, Coman toca de cabeça e a bola sobra para Lewandowski, que arremata no canto do goleiro.

7' FUROU!

Neymar abre espaço pelo centro e abre o jogo na direita para Mbappé. O francês rola a Cavani, que tenta chutar de primeira, mas fura feio.

5' UHHH!

Coman faz jogada individual, leva para a perna canhota e chuta. Areola defende e não dá rebote.

4' Tenta realizar sua saída de bola, mas não encontra espaços. Bayern cerca bem à frente.

2' SALVA, ULREICH!!!

Mbappé limpa a jogada e bate cruzado, mas goleiro do Bayern defende com o braço direito.

2' Draxler abre espaço e cruza à área, mas Alaba fica com a redonda.

1' Bayern faz pressão no ataque e retoma a posse de bola.

1' Bayern trabalha a bola no campo de defesa.

0' COMEÇA O JOGO!

Falta pouco para a bola rolar!

Mais de 70 mil torcedores estão presentes no estádio do Bayern para a partida de logo mais.

Sobe o som para o icônico hino da Champions League!

Os jogadores estão subindo para o gramado da Allianz Arena!

PSG (4-3-3): Areola; Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Kurzawa; Verratti, Rabiot, Draxler; Mbappé, Cavani, Neymar.

Bayern de Munique (4-2-3-1): Ulreich; Kimmich, Hummels, Süle, Alaba; Tolisso, Rudy; Coman, James Rodríguez, Ribéry; Lewandowski.

Olá, torcedor! As duas equipes estão escaladas. Vamos a elas!