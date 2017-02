Sarri desmente possível ida à Juventus e projeta duelo contra Real Madrid

Google Plus

Foto: Carlo Hermann/AFP

O técnico do Napoli, Maurizio Sarri, comemorou a vitória por 2 a 0 sobre o Genoa, nesta sexta-feira (10), pela Serie A, e começou a projetar o confronto diante do Real Madrid, pela Uefa Champions League.

Contra o Genoa, a equipe napolitana teve um início de jogo meio sonolento, mas deslanchou na segunda etapa, e, com gols de Zielinski e Giaccherini, conquistou os três pontos no San Paolo.

"O Genoa começou forte desde o primeiro minuto e estávamos errando muitos passes. Era previsível que a pressão deles iria diminuir e isso aconteceu, então nós colocamos um ritmo como uma equipe madura e isso foi um grande passo adiante", analisou Sarri, em entrevista coletiva pós-jogo.

Mas o assunto principal da entrevista, no entanto, foi o tão esperado jogo da próxima quarta-feira (15) contra o Real Madrid, pelas oitavas de final da maior competição de clubes da Europa.

Quando surgiu a pergunta se o Napoli estaria no mesmo nível do Madrid, disse: "É difícil dizer que vamos jogar parelho com o Real Madrid, mas estamos em provação, dois laços de nocaute contra os campeões da Europa e os campeões da Itália", acrescentou Sarri, referindo-se à semifinal da Copa Itália contra a rival Juventus.

O treinador ainda comentou sobre o emocional dos jogadores para o jogo. "A equipe está começando a desenvolver uma mentalidade mais forte, bloqueando o que está acontecendo em outro lugar. Esta noite eles estavam focados inteiramente no Genoa, caso contrário nós não teríamos os pontos. Os jogadores estão ansiosos para ver em que nível eles estão encontrando estes gigantes do esporte. Não seremos presunçosos, mas teremos essa pitada de audácia que você precisa nessas situações", afirmou.

Por fim, Sarri negou que tenha participado de uma reunião nos últimos dias com diretores da Juventus. Segundo a imprensa italiana, a cúpula bianconera estaria cogitando trocar o atual técnico da equipe, Massimiliano Allegri, pelo comandante do Napoli.

"Eu sou apaixonado pelo Napoli e estou feliz aqui. Também sei muito bem que no futebol ninguém tem garantias, porque um treinador só depende dos resultados", concluiu.

Real Madrid e Napoli se enfrentam na próxima quarta-feira (15) às 17h45 (de Brasília), no Santiago Bernabéu, em Madri, pela partida de ida das oitavas de final da Uefa Champions League.