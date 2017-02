Allegri aponta melhorias na Juventus para evitar previsibilidade

Google Plus

Treinador quer correção de erros na UCL (Enrico Locci/Getty Images)

O caminho da Juventus pela hexacampeonato da Serie A cada vez mais se aproxima do fim. Após, neste domingo (12), vencer o Cagliari, fora de casa, por 2 a 0, a equipe manteve 7 pontos em relação à Roma, 2ª colocada, e teve a atuação comentada pelo treinador Massimiliano Allegri.

"Os rapazes sentiram mais responsabilidade e, acima de tudo, nos tornaram menos conservadores em nossa abordagem", disse à Sky Sport Italia. O técnico ainda destacou uma mudança a ser feita em sua equipe. "Devemos melhorar a velocidade com que movemos a bola e também aprender a assumir posições diferentes em jogos diferentes. Caso contrário, nos tornamos previsíveis".

Allegri pediu uma "espetacular Juventus" e afirmou que ainda há o que melhorar. "Permitimos ao Cagliari várias chances, o que não deveria acontecer. Tem que ser espectacular, sim, mas eficaz", pontuou.

Gonzalo Higuaín, autor dos dois gols na vitória, foi elogiado pelo comandante, sendo chamado de "finalizador extraordinário", e também falou sobre o duelo desse domingo (12). "O importante era vencer. Nós não começamos a primeira metade do caminho como queríamos e foi muito difícil, mas nós emergimos a longo prazo", disse.

O próximo confronto do time de Turim será na próxima sexta-feira (17), contra o Palermo, pelo Campeonato Italiano. No dia 22, voltará a campo contra o Porto, pelas oitavas de finais da Uefa Champions League.

Os erros cometidos em Sardenha foram usados, por Allegri, para um crescimento na competição continental. "Com este sistema, estamos um pouco mais arejados, temos mais espaço para respirar, e o campo parece maior para nós. Temos que fazer melhor na defesa e no ataque na Champions League, já que não podemos permitir erros", pontuou o técnico.

Sarri desmente possível ida à Juventus e projeta duelo contra Real Madrid

De saída?

Com cerca de um ano e meio restante de contrato com os bianconeri, a saída de Massimiliano da Itália vem sendo especulada constantemente. O destino, a Premier League. Questionado sobre os rumores, o treinador foi direto. "Esta mesma conversa estava acontecendo no ano passado. Sei que todos vocês gostam de falar sobre isso, porque ele enche o tempo e faz manchetes", disse.