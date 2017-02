Luciano Spalletti elogia time da Roma e cobra atenção aos detalhes para seguir vencendo

Spalletti ainda pensa no título italiano (Foto: Silvia Lore/NurPhoto/NurPhoto via Getty Images)

Neste domingo, a Roma se manteve na briga pelo título da Serie A, ao vencer o Torino pelo placar de 4 a 1. Com mais uma excelente atuação da sua equipe, o treinador Luciano Spalletti, em coletiva após a partida, fez questão de exaltar os jogadores e destacou que o ímpeto do time não caiu, mesmo após a goleada sobre o Villarreal, pela Uefa Europa League, por 4 a 0. O técnico afirmou que tinha preocupações sobre como seu time se comportaria em campo, mas saiu da partida feliz com o desempenho.

Apesar dos elogios à postura da equipe, Spalletti identificou um momento onde o ritmo dos jogadores caiu: "O ritmo caiu depois que fizemos 2 a 0, talvez precisássemos ter feito algo a mais nesse momento. Os rapazes foram bem hoje, porque depois do jogo contra o Villarreal, o desempenho poderia cair um pouco e isso teria jogado a favor do Torino. Do jeito que foi o jogo, estávamos bem dentro de campo, pressionando desde o início e mostrando do que somos capazes", afirmou o treinador italiano, que voltou à Roma no meio da temporada passada.

Desde que chegou à capital italiana, substituindo o francês Rudi Garcia, Spalletti mudou o jeito da Roma de jogar e parece ter melhorado o psicológico de seus jogadores. Segundo o treinador, seu objetivo é acertar cada mínimo detalhe: "Esse é o nosso jeito de ser. Nossos rivais estão indo bem e, se perdermos o foco, corremos o risco de sermos ultrapassados por eles. É só nisso que nós devemos pensar. Queremos ter mais noites boas como essa, com nossos torcedores. Queremos marcar gols e vencer jogos de futebol", declarou o italiano, antes de falar sobre a presença de Florenzi, que sofreu uma segunda lesão no joelho, no vestiário giallorosso. O lateral não volta mais nessa temporada: "Colocamos um número 24 nas nossas camisas. O fato de ele ter estado no vestiário conosco nos fez perceber o que ele é como pessoa e como jogador", disse.