À procura de reposições, Juventus se aproxima de acerto com Szczesny e De Sciglio

Szczesny pode ser o futuro sucessor de Buffon na Juventus (Foto: Foto Olimpik/NurPhoto via Getty Images)

Mais um dia agitado e de grandes novidades na Juventus. Nesta segunda-feira (17), poucas horas após a apresentação oficial do meia-atacante Douglas Costa, dois atletas outrora ventilados no clube de Turim foram confirmados como novos reforços da Vecchia Signora.

De acordo com a Sky Sports, através do reconhecido jornalista Gianluca Di Marzio, o goleiro polonês Wojciech Szczesny e o lateral italiano Mattia De Sciglio vestirão a camisa juventina na temporada 2017/18. Após as saídas do goleiro Neto, contratado pelo Valencia, e do lateral brasileiro Daniel Alves, novo reforço do Paris Saint-Germain, tudo indicava que a Juventus iria ao mercado em busca de reposições para estes setores.

De Sciglio está prestes a trocar Milão por Turim (Foto: Emilio Andreoli/Getty Images)

Conforme apurado por Di Marzio, as transferências terão um custo total de € 24 milhões aos cofres bianconeri. A Juve pagará cerca de € 12 milhões ao Arsenal, clube detentor dos direitos econômicos de Szczesny. O mesmo montante será pago ao Milan pela contratação de De Sciglio.

A Sky Sports ainda reporta que o goleiro polonês chega a Turim já nesta terça-feira (18), para a realização dos tradicionais exames médicos. A expectativa é que Szczesny seja integrado ao elenco juventino o mais rápido possível, para a realização de pré-temporada. De Sciglio, por sua vez, deve desembarcar na Itália nos próximos dias, uma vez que se encontra na China, onde o Milan fará um tour de pré-temporada.

Com 27 anos de idade, o arqueiro viveu nos últimos dois a melhor fase de sua carreira. Emprestado pelo Arsenal à Roma, foi um dos pilares das grandes campanhas do clube giallorosso nas últimas duas temporadas. Na Vecchia Signora, Szczesny é visto como um possível sucessor do capitão Gianluigi Buffon.

De Sciglio, de 24 anos, esteve em baixa durante a temporada 2016/17. Entretanto, sua chegada é vista com bons olhos pelo treinador Massimiliano Allegri, com quem já trabalhou durante sua trajetória no Milan.

Dia decisivo para Schick

Ainda nesta segunda-feira (17), Di Marzio reportou mais um episódio da "novela" Patrik Schick. De acordo com o jornalista, a diretoria juventina se encontrará com representantes da Sampdoria na próxima terça-feira (18). Ao que tudo indica, o tcheco possui uma inflamação e precisará de um período de descanso, sem a necessidade de nenhuma intervenção cirúrgica.

A Vecchia Signora, todavia, deseja se precaver de qualquer possibilidade de sair lesada nesta negociação, e buscará nesta reunião, uma "nova fórmula" para finalizar a contratação do jogador junto à Samp.