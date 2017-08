Em tarde inspirada de Mauro Icardi, Internazionale estreia com vitória fácil sobre Fiorentina

Mais um gigante estreou na Série A 2017/18 com vitória. Na tarde deste domingo (20), a Inter de Milão não tomou conhecimento da rival Fiorentina e venceu com autoridade por 3 a 0, gols de Mauro Icardi (2) e Ivan Perisic.

Em seus domínios, o time nerazzurri se impôs desde os primeiros momentos da partida, construindo boa vantagem já nos 15 minutos iniciais. O veterano Borja Valero fez sua estreia oficial com a camisa interista nesta partida, enfrentando logo de cara a sua ex-equipe.

Do lado da Viola, o jovem Giovanni Simeone fez também o seu debute na Serie A. O argentino será o substituto do croata Kalinić, confirmado neste domingo (20) como reforço do Milan.

Na próxima rodada, a Inter terá um grande duelo pela frente, enfrentando a Roma no Estádio Olímpico. Esta partida está programada para o sábado (26). Já a Fiorentina recebe, no domingo (27), a Sampdoria.

Primeiro tempo primoroso de Mauro Icardi

(Foto: Marco Luzzani - Inter/Inter via Getty Images)

A bola rolou e o time da casa logo foi pra cima, mostrando muito ímpeto e organização. Na primeira chegada perigosa, aos 4', Icardi invadiu a área e foi derrubado. A penalidade foi assinalada por Tagliavento e o próprio capitão foi pra bola. Na batida, o argentino deslocou o goleiro adversário e abriu o placar: 1 a 0. O gol animou ainda mais os donos da casa, que partiram pra cima e quase ampliaram aos 9', com Vecino.

O segundo gol não tardou, e também veio dos pés do artilheiro interista. Aos 15', o camisa 9 recebeu belo cruzamento de Perisic e cabeceou com precisão, sem chance para Sportiello. 2 a 0 e festa nas arquibancadas do Giuseppe Meazza. Só aos 27' a Fiorentina chegou pela primeira vez com perigo, mas Handanovic fez sua primeira boa intervenção no jogo, parando Simeone.

Ainda na primeira etapa, Mauro Icardi teve a chance de seu hat-trick, mas parou na defesa viola. Aos 41', o time visitante reclamou penalidade de Miranda sobre Simeone. Usando o recurso de vídeo, o árbitro Paolo Tagliavento mandou o jogo seguir.

Perisic vai as redes e sacramenta vitória

(Foto: Emilio Andreoli/Getty Images)

A Inter de Milão começou a segunda etapa no mesmo gás do primeiro tempo. Logo aos 7', Candreva cruzou para Icardi, que antecipou a marcação mas finalizou pra fora. Vendo a apatia de sua equipe, Stefano Pioli mexeu no seu sistema ofensivo, tentando oferecer mais perigo aos donos da casa: Babacar entrou no lugar de Simeone e Cristoforo substituiu Benassi.

Aos 24', Babacar teve grande chance para diminuir o marcador e colocar a Fiorentina na partida, mas parou em grande defesa de Handanovic. Aos 33', foi a vez de Veretout desperdiçar grande oportunidade, parando no travessão do goleiro nerazzurro.

Aos 35', o golpe final. João Mário achou belo cruzamento e o croata Ivan Perisic bateu a marcação adversária, cabeceando de peixinho para o fundo das redes. Ainda houve tempo para, aos 38', Sportiello negar mais uma vez o hat-trick de Icardi, espalmando belo chute do argentino. Substituído aos 39', o capitão saiu de campo ovacionado.