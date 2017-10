Napoli e Internazionale medem forças pelo topo da Serie A

Napoli e Internazionale fazem, neste sábado (21), o confronto mais atrativo da nona rodada da Serie A. Às 16h45, jogadores napolitanos e interistas darão o pontapé inicial no gramado do San Paolo, em Nápoles, com um único objetivo: a liderança do campeonato.

O Napoli tem 24 pontos é está no topo da tabela de classificação. Em segundo lugar vem a Inter, com dois pontos a menos que os azzurri partenopei. Qualquer empate favorece ao time do Sul da Itália; isso significa que a equipe de Milão precisa vencer caso queira ascender à liderança da liga. Os dois times estão invictos na competição.

Na última rodada, Napoli e Inter saíram vitoriosos em clássicos. Os napolitanos venceram a Roma, por 1 a 0, na capital, ao passo que os interistas contaram com um dia inspirado de Mauro Icardi para baterem o Milan, por 3 a 2, em Milão.

Napoli e Inter se enfrentaram pela última vez em abril deste ano, pelo returno da Serie A 2016/17. Naquela ocasião, Lorenzo Insigne decretou a vitória partenopea por 1 a 0 em pleno San Siro.

Napoli mira recuperação após tropeço na Champions

O Napoli quer apagar a derrota que sofreu para o Manchester City, no meio de semana, na Inglaterra, pela Uefa Champions League, mantendo a liderança da Serie A em Nápoles. Por isso, o técnico Maurizio Sarri deve mandar a campo a equipe que tem encantado fãs de futebol mundo afora por seu estilo de jogo ofensivo.

Após o revés para o Manchester City, o meia-atacante Lorenzo Insigne deixou o campo reclamando de dores no músculo adutor da coxa direita. Ele voltou a treinar o grupo às vésperas do jogo contra a Inter, mas, segundo a imprensa italiana, corre o risco de começar no banco. Caso isso aconteça, Adam Ounas ou Piotr Zielinski podem entrar.

A mídia local também relata que Sarri pode poupar o lateral-direito Elseid Hysaj e o meio-campista Marek Hamsík, mandando assim Christian Maggio e Zielinski para o time titular.

O atacante polonês Arkadiusz Milik é o único desfalque para Sarri. O jogador passou por procedimento cirúrgico recentemente porque rompeu o ligamento do joelho direito. A previsão de retorno é para janeiro.

A provável equipe do Napoli tem (4-3-3): Reina; Hysaj (Maggio), Albiol, Kouliblay, Ghoulam; Allan, Jorginho, Hamsík (Zielinski); Callejón, Mertens, Insigne (Zielinski/Ounas).

Inter tenta saltar à liderança da Serie A

Embalada por vitória no Derby della Madonnina, a Inter de Luciano Spalletti atravessa um grande momento. Ao lado do próprio Napoli, a equipe nerazzurra ainda não perdeu neste campeonato e espera continuar assim ao término do duelo deste sábado.

Para o embate contra os napolitanos, Spalletti terá o retorno do meia João Mário, que perdeu o dérbi diante do Milan devido a uma inflamação na garganta. O português, no entanto, deve começar o jogo no banco, com Matías Vecino indo para seu segundo jogo consecutivo como titular.

Na defesa, Yuto Nagatomo permanece com a vaga na lateral esquerda. O brasileiro Dalbert, que chegou ao clube de Milão na última janela de transferências, fica novamente como opção para o segundo tempo.

O único desfalque de Spalletti é o meia Marcelo Brozovic, que está com uma lesão na panturrilha. O croata deve voltar à ativa no início de novembro.

Sendo assim, a Inter deve começar jogando com (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Miranda, Nagatomo; Vecino, Gagliardini; Candreva, Borja Valero, Perisic; Icardi.