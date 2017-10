Histórico: Internazionale vence Hellas Verona e alcança seu melhor começo de Serie A

A Internazionale vive um excelente início de temporada. Nesta segunda-feira (30), em Verona, os nerazzurri venceram o ameaçado Hellas Verona, por 2 a 1. Borja Valero e Ivan Perisic marcaram os gols dos visitantes, enquanto Pazzini descontou para os gialloblù.

A vitória representa muito mais que os três pontos para a Inter, dado que o clube alcança seu melhor início na história do campeonato. Nem mesmo na temporada 2009/10, na qual a equipe conquistou a Tríplice Coroa (Uefa Champions League, Serie A e Copa Itália), teve esse mesmo rendimento nas 11 primeiras rodadas (9 vitórias, 1 empate contra o Bari e 1 derrota contra a Sampdoria). Nesta temporada, em 11 jogos são apenas dois empates, diante de Bologna e Napoli.

Com a vitória nesta segunda-feira, o time de Milão chega aos 29 pontos, superando Juventus e a Lazio, e retornando assim à vice-liderança da liga, dois pontos a menos que o líder Napoli. Já o Verona continua com apenas seis pontos, mesma pontuação do Genoa e a dois pontos do Sassuolo, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Os próximos compromissos das duas equipes serão no domingo (5), onde a Internazionale recebe o Torino, em Milão, enquanto o Hellas visitará o Cagliari, na Sardenha.

Visitantes cadenciam primeiro tempo, sem muitas oportunidades

Jogando fora de seus domínios, a Internazionale sabia que seu rival estaria desesperado para conseguir a vitória, tanto que Pecchia optaria por um atacante mais veloz como Kean na vaga do experiente Pazzini, fugindo assim do Z-3. Os primeiros minutos de jogo foram bem estudados. Aos 22, Vecino chutou e obrigou Nicolas a fazer sua primeira defesa na partida, que seguia muito estudada. O Hellas, se defendia como podia, enquanto a Inter de Spalletti buscava alternativas para furar o bloqueio gialloblù.

Eis que aos 36 minutos, Candreva recebeu na direita e cruzou na área. Caracciolo e Heurtaux correram para marcar Icardi, e Borja Valero, como um elemento surpresa, empurrou sozinho para as redes do arqueiro Romulo. Foi o primeiro gol do espanhol ex-Fiorentina com a camisa nerazurra. Valero marcou 17 gols em 211 partidas oficiais pela Viola em todas as competições disputadas.

Pênalti bobo de Handanovic e Perisic salvador na segunda etapa

A Inter passou a cadenciar a partida no segundo tempo, esperando o adversário tomar a iniciativa de atacá-lo. Trocando passes, viu a tranquilidade ir embora aos 14 minutos, quando o goleiro Handanovic fez pênalti bobo, que inicialmente não seria marcado, mas que com o VAR, foi assinalado. Pazzini, que havia entrado na vaga de Kean cobrou bem, sem chances para Handanovic. Era o empate que frustrava os planos dos visitantes, que ficariam distantes de Napoli, Juventus e Lazio.

Oito minutos depois, porém, a Inter conseguiu retomar a vantagem no placar graças a Perisic. Candreva cobrou escanteio na área e a zaga afastou. No rebote, o croata emendou um belo chute de pé direito, acertando o canto de Nicolas, que nada pode fazer para evitar a vitória dos visitantes. O Hellas ainda pressionou, com alterações e buscando na base da bola alçada na área, um empate salvador, mas não teve forças suficientes para empatar novamente.