Ronaldo se diz 'encantado' com trabalho de Spalletti na Inter e enaltece Icardi: "Competente"

Google Plus

Ronaldo marcou presença na cerimônia do prêmio Bola da Ouro (Foto: Michael Buholzer/Getty Images)

Às vésperas do principal confronto da 16° rodada da Serie A, entre Internazionale e Juventus, um dos ídolos nerazzurri Ronaldo 'Fenômeno' exaltou o trabalho do técnico Luciano Spalletti à frente da equipe e acredita que a Beneamata poderá vencer o Scudetto.

O ex-atacante esteve em Paris nessa sexta-feira (7) para prestigiar a cerimônia do prêmio Bola de Ouro, da revista France Football, e contou sobre as suas perspectivas para o duelo do próximo sábado (9), às 17h45 (de Brasília), em Turim.

"A Inter merece estar na elite do futebol italiano, no topo da tabela. Eu tenho certeza de que eles podem conquistar o Scudetto. A equipe vem mostrando um grande futebol. Eu estou encantado com o trabalho de Luciano Spalletti", afirmou.

Com apenas dez gols sofridos e 33 marcados, os nerazzurri assumiram a liderança da Serie A na última rodada ao vencer o Chievo, em Milão, e aproveitar o tropeço do Napoli diante da Juventus, em Nápoles. Um dos grandes responsáveis pela boa fase do ataque ofensivo do time é o centroavante argentino Mauro Icardi, a quem Ronaldo rasgou elogios.

Icardi marcou 16 gols em 15 jogos na Serie A 2017/18

"É um grande jogador, ele está dando muitos gols ao time. Está mostrando um grande futebol e é uma garantia de que a Inter tem um atacante competente", exaltou o Fenômeno.

+ Icardi alcança marca histórica na Internazionale e valoriza clube: "Tenho tudo aqui"

Apesar de mostrar expectativa para o confronto na parte de cima da tabela, Ronaldo foi perguntado sobre a eliminação do Napoli na Uefa Champions League. Os napolitanos ficaram em terceiro lugar no Grupo F, que teve Manchester City e Shakhtar Donetsk classificados às oitavas de final.

"A saída do Napoli na Champions foi uma surpresa. Eles estavam jogando a competição há alguns anos e colhendo bons resultados, por isso, é uma pena que eles tenham saído de uma forma tão prematura", lamentou Ronaldo.

+ Antigo desejo do United, Perisic revela que Spalletti o convenceu a permanecer na Inter

Em sua carreira como jogador, Ronaldo passou por diversos clubes como Real Madrid e Barcelona e Internazionale e Milan. Quando questionado sobre o Diavolo, arquirrival da Beneamata, onde teve uma breve passagem de 2007 a 2008 e agora vive um momento oposto ao do lado azul de Milão, Ronaldo se mostrou otimista quanto ao futuro incerto dos rossoneri.

"O futebol é um esporte imprevisível. Anos vencedores e de dificuldades tendem a acontecer, o importante é dar a volta por cima e grandes equipes sempre conseguem fazer isso", finalizou.

Ronaldo atuou entre 1997 a 2002 na Inter, onde ficou conhecido não só pelos gols, mas por uma lesão sofrida no joelho esquerdo, da qual conseguiu dar a volta por cima e ser campeão do mundo com a Seleção Brasileira.