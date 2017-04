Tottenham bate Arsenal, quebra tabu de 21 anos e continua na cola pela liderança da PL

Os principais nomes do Tottenham, Harry Kane e Dele Alli, ajudaram o atual vice-líder a superar o rival Arsenal, neste domingo (30), pela 35ª rodada da Premier League. O resultado mantém os Spurs no radar do líder Chelsea, quatro pontos distante. Os destaques da seleção inglesa anotaram um gol cada e deram os números do placar: 2 a 0 para o time da casa sobre os Gunners.

O triunfo do time de branco garantiu o término do campeonato na frente do rival, encerrando o St. Totterigham's Day, dia em que a torcida do time de vermelho inventou para 'comemorar' o momento em que o Arsenal encerra chances do Tottenham de terminar à frente.

Após um primeiro tempo sem gols, o Tottenham abriu a contagem logo aos dez minutos, depois de jogada individual de Christian Eriksen dentro da área. Após limpar um marcador, o dinamarquês concluiu pro gol, mas Petr Cech defendeu, e Dele Alli marcou no rebote. Três minutos depois, Gabriel Paulista cometeu pênalti em Harry Kane. O camisa dez dos Spurs bateu forte e rasteiro no canto direito de Cech para ampliar o placar.

O Tottenham chegou a 77 pontos, continua na vice-liderança da liga e vivo na briga pelo título, com quatro jogos a disputar. O líder Chelsea também terá quatro jogos pela frente na Premier League.O resultado mantém o Arsenal na sexta colocação, com 60 pontos, distante em seis pontos da zona de classificação para a Uefa Champions League.

Na próxima rodada, domingo que vem (7), o Arsenal enfrentará o Manchester United, no Emirates Stadium, ao meio-dia. Já o Tottenham, visitará o West Ham, no London Stadium, às 16h da próxima sexta-feira (5), em jogo que abre a 36ª rodada da Premier League.