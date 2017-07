Ex-Burnley, zagueiro Keane fecha com Everton e se torna a transferência mais cara do clube

Keane atuará pelo Everton na próxima temporada (Foto: Divulgação / Everton FC)

Na tarde desta segunda-feira (3), o Everton anunciou a contratação mais cara de sua história. Michael Keane chega para reforçar a zaga do clube de Liverpool, por um valor de £ 30 milhões. O defensor assinou um contrato de cinco anos com os Toffees.

O jogador de 24 anos tornou-se a quinta contratação do Everton nesta janela, para a próxima temporada. Anteriormente, o clube já havia anunciado o jovem goleiro Jordan Pickford (£ 30 milhões), o meia holandês Davy Klaassen (€ 27 milhões), o espanhol Sandro Ramírez (£ 5,2 milhões) e Henry Onyekuru, por empréstimo.

Keane junta-se ao Everton no final de uma impressionante temporada de 2016/17 com o Burnley, quando atuou em 35 partidas da Premier League. Isso lhe rendeu uma convocação para a seleção da Inglaterra.

O jogador disse estar muito feliz com o ambiente que encontrou no novo clube, reconhendo a história do Everton: "Estou absolutamente encantado de estar no Everton, é um fantástico clube de futebol com fãs apaixonados e uma ótima tradição, não posso esperar para começar os treinamentos amanhã e conhecer todos os rapazes", disse Keane.

Michael começou sua carreira no Manchester United em 2011. Entre 2012 e 2015, foi emprestado ao Leicester City, Derby County e Blackburn Rovers. Em 2014, foi emprestado ovamente, dessa vez para o Burnley até janeiro de 2015. No mesmo mês, o clube adquiriu os direitos econômicos do jogador, com um contrato de três anos e meio.

Ele ainda disse conhecer bem a equipe: "Eu assisti muitos jogos do Everton na temporada passada e acredito que eu realmente me encaixo no estilo de jogar da equipe. Eu sinto que este é um excelente lugar para vir e continuar meu desenvolvimento como jogador."

