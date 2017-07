Com golaço de Eriksen e falhas do goleiro Trapp, Tottenham vence PSG em amistoso

Em partida válida pela International Champions Cup, o Tottenham venceu o Paris Saint-Germain por 4 a 2, no Camping World Stadium, em Orlando. O time francês abriu o placar, sofreu a virada, mas conseguiu empatar novamente. Mas atuando com um a mais e aproveitando as várias alterações feitas, os ingleses dominaram no fim e garantiram a vitória.

Nesta pré-temporada, o Tottenham já havia vencido o Kitchee FC por 4 a 1. Agora os Spurs vão enfrentar a Roma, depois o Manchester City e ainda a Juventus nos próximos dias.

Se fora de campo a diretoria trabalha na contratação de Neymar, dentro das quatro linhas o PSG tenta manter o foco na preparação. Anteriormente venceram a Roma nos pênaltis. Antes de pegar o Monaco pela SuperCopa da França, a equipe da capital francesa encara a Juve pela ICC.

Atuando com um uniforme amarelo, em alusão dos brasileiros que fizeram e fazem história pelo clube, o Paris começou melhor: Thiago Motta arrematou de fora da área e a bola foi por cima da meta. Depois de jogada em velocidade pela esquerda, Rabiot cruzou na medida para Cavani balançar as redes.

Mas aos dez minutos, o Tottenham empatou com um golaço de Eriksen. O camisa 23 teve liberdade para chutar de longe e mandar no ângulo de Trapp. Pouco depois, o goleiro alemão fez besteira e os ingleses viraram o jogo. Ele tentou sair jogando, mas acabou chutando em cima de Dier, a bola entrou. O terceiro quase aconteceu em outro golaço: Davies recebeu em profundidade e tocou de calcanhar, Trapp segurou.

O empate parisiense ainda veio no primeiro tempo: Rabiot achou Pastore em ótima condição na esquerda. O argentino invadiu a área, driblou o marcador e mandou no ângulo de Lloris com muita tranquilidade.

Na volta do intervalo, Trapp provou que não era o seu dia ideal com cinco segundos da etapa final. Após lançamento longo, ele tentou dominar a bola fora da área, mas acabou tocando com a mão. Recebeu cartão vermelho. Muitas mudanças foram feitas ao longo do segundo tempo, diminuindo a intensidade ofensiva de ambos os lados.

Apenas na reta final que os gols voltaram a acontecer. Aos 80’, Alderweireld soltou a bomba e acertou o canto oposto de Areola. Cinco minutos depois, o árbitro apontou a marca da cal em suposto toque de mão. Harry Kane cobrou no meio do gol e anotou o quarto gol londrino.