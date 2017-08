Com três novidades, Inglaterra divulga convocados para jogos contra Malta e Eslováquia

A Inglaterra de Southgate lidera seu grupo nas eliminatórias (Foto: Ross Kinnaird/Getty Images)

Nesta quinta-feira (24), a Inglaterra divulgou os 28 jogadores convocados para os dois próximos jogos nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018, contra Malta e Eslováquia. A lista possui três atletas chamados pela primeira vez pelo técnico Gareth Southgate: o goleiro Jordan Pickford, do Everton, o zagueiro Harry Maguire, do Leicester City, e o volante Nathaniel Chalobah, do Watford.

Pickford tem tido um ótimo desempenho neste começo de temporada, após se transferir do Sunderland para o Everton. O mesmo acontece com Maguire, que saiu do Hull City para o Leicester. Já Chalobah é o jogador com mais partidas pelas seleções de base do país, com 97 (somando sub-16, 17, 19, 20 e 21).

A lista, que não tem Wayne Rooney após sua recente decisão de se aposentar da seleção inglesa, traz de volta o atacante Danny Welbeck, do Arsenal. Ele não aparecia nas convocações desde março de 2016, na vitória sobre a Alemanha por 3 a 2 em amistoso em Berlim, e é convocado pela primeira vez por Southgate. Já Adam Lallana, do Liverpool, presença constante no elenco nacional, ficou de fora devido a uma lesão na coxa sofrida durante no começo de agosto, ainda durante a pré-temporada pelos Reds.

Harry Maguire é uma das três novidades na convocação (Foto: Divulgação/Leicester City FC)

Os convocados se apresentam no St. George’s Park, centro de treinamento da seleção, no próximo domingo (27). Na sexta-feira, 1º de setembro, a Inglaterra visita Malta, lanterna do grupo, no Estádio Nacional Ta’Qali. Três dias depois, os campeões mundiais de 1966 jogam em casa, no Estádio Wembley, contra a vice-líder Eslováquia.

A Inglaterra lidera o grupo F das eliminatórias para a Copa do Mundo da Rússia com 14 pontos – quatro vitórias e dois empates em seis jogos – contra 12 da Eslováquia e 11 da Eslovênia. O vencedor do grupo classifica-se para o Mundial, enquanto o segundo colocado vai para a repescagem.

A lista dos 28 convocados da Inglaterra para os jogos contra Malta e Eslováquia, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2018: