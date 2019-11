Noite de gala: Volta Redonda goleia CSA e conquista Série D do Brasileiro de forma invicta

Foram 40 anos desde sua fundação na espera ansiosa pelo grito de "É campeão!" em competições de caráter nacional. Finalmente, a torcida do Volta Redonda (RJ) pode soltar a voz neste sábado (1º), ao golear o CSA por 4 a 0 na grande decisão da Série D do Campeonato Brasileiro. A partida de ida - realizada no último domingo (25), terminou em 0 a 0.

Com gols de Marcos Júnior - duas vezes, Dija Baiano e David Batista, o Tricolor de Aço confirmou a inédita conquista de um título nacional para o clube do Sul Fluminense. Para completar, o troféu foi erguido de forma invicta, igualando a campanha do Sampaio Corrêa em 2012.

Voltaço marca três vezes em quinze minutos e encaminha título inédito

Em uma noite fria e de leve garoa em Volta Redonda, as equipes iniciaram a grande decisão de forma pacata, estudando os detalhes do adversário evitando erros no setor defensivo. Os visitantes tinham mais amplitude e levavam perigo em bolas paradas, mas quem abriu o placar foram os anfitriões do confronto de volta.

Aos 25', Marcelo deu belo lançamento para Dija Baiano na entrada da grande área. Bem posicionado, o camisa 7 tricolor finalizou com tranquilidade em chute indefensável para Pantera, explodindo a torcida presente no Raulino de Oliveira - cerca de 8.000 presentes segundo a administração do estádio.

Não demorou muito para a vantagem mínima ser ampliada para o Tricolor de Aço. Seis minutos após o primeiro gol, novamente Marcelo tinha a posse na intermediária. Com enorme precisão, o camisa 10 cruzou na cabeça de Marcos Júnior, chegando na grande área como elemento surpresa e finalizou sem chances para o goleiro adversário.

O segundo tento foi suficiente para a torcida presente no Raulino já soltar o grito de "É campeão!", mesmo faltando muito para o fim de fato no embate. Porém, o grito ficou mais alto antes dos 40' da etapa inicial.

Dos pés de Marcelo - pela terceira vez no embate, saiu o terceiro gol do Tricolor de Aço. O camisa 10 errou o lançamento, mas Pantera saiu mal e David Batista, com o conhecido faro de camisa 9, foi oportunista e ampliou o marcador pouco antes do fim do primeiro tempo.

Comemoração foi muito grande ainda no primeiro tempo | Foto: Pedro Henrique Guimarães/VAVEL Brasil

Marcos Júnior marca pela segunda vez e sacramenta título do Volta Redonda

Retornando com a obrigação de fazer três gols, o CSA precisava ser mais incisivo no ataque para conquistar o título da Série D. Porém, a situação abriu espaços para o Volta Redonda, que marcava bem e impedia as investidas ofensivas adversárias, priorizando o contra-ataque.

Em um deles, Dija Baiano avançou pela ponta direita e cruzou na direção de Michel Cury. Sem goleiro, o meia finalizou no travessão. Não demorou muito para o Tricolor de Aço transformar o resultado positivo em goleada. Aos 21', Marcos Júnior completou novo cruzamento, desta vez com o pé direito, para sacramentar o título inédito do Volta Redonda.

No apito final, muita festa por parte dos jogadores, comissão técnica e também da torcida, que invadiu o gramado para comemorar com seus herois. A Série C do Brasileirão terá Voltaço, CSA, São Bento-SP e Moto Club-MA como ascendentes da quarta divisão nacional em 2017.

FIM DE JOGO NO RAULINO DE OLIVEIRA!!! Volta Redonda goleia o CSA por 4 a 0 e conquista a Série D do Brasileirão. #SérieDVAVEL pic.twitter.com/7w8tI1GBRr — Pedro Henrique (@pedrohguima_) October 2, 2016

Torcida invade gramado do Raulino e comemora com jogadores

Após o apito final, a torcida presente no Raulino de Oliveira invadiu o gramado do estádio e foi comemorar com seus jogadores. Com muita festa, a volta olímpica foi dada rodeada de torcedores, bandeiras e cânticos proferidos em apoio ao Tricolor de Aço.