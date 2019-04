Por Sul-Americana, CBF altera data de Fluminense e Chapecoense pela 11ª rodada do Brasileirão

A CBF alterou na tarde desta segunda-feira (19) a data do confronto entre Fluminense e Chapecoense, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, devido ao compromisso do time carioca na Sul-Americana. A troca na tabela foi promovida pela própria Diretoria de Competições para que seja respeitado o intervalo regulamentar entre duas partidas.

No dia 29 de junho, o Fluminense recebe a Universidad Católica, do Equador, às 21h45 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de ida da segunda fase da Copa Sul-Americana. Por conta disso, a CBF alterou a data da partida contra a Chapecoense, pelo Campeonato Brasileiro, do dia 1/7, sábado, às 19h, para o dia 3/7, segunda-feira, às 20h.

Giulite Coutinho de volta?

O América se reuniu nesta segunda-feira (19) com o Ministério Público para resolver as pendências e obter os laudos da PM e dos Bombeiros para decidir o futuro do estádio Giulite Coutinho. A tendência é que o estádio seja liberado a partir do dia 1/7 e esteja à disposição do Fluminense para o confronto contra a Chapecoense, no dia 3/7, segunda-feira, às 20h.

O Fluminense tem sofrido prejuízos com as partidas no Maracanã. Com o baixo público nos jogos, o clube já acumulou mais de R$ 1 milhão de prejuízo. Por isso é desejo da diretoria ter o Giulite Coutinho de volta o mais rápido possível.